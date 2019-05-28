103-1條款確定上路！Uber發聲明：無比失望　緩衝期將維持正常營運

▲Uber司機因不滿汽車運輸業管理規則103-1條修法，曾集結上凱道抗議。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導



交通部宣布《汽車運輸業管理規則》第103條之一（Uber條款）將於6月初上路，對此，Uber發出聲明表示無比失望，強調交通部的回應完全忽略大眾選擇，以及公共政策參與平台中的7000多則民眾留言意見，並且會為平台代僱駕駛和中小型租賃車行帶來無謂的財務負擔，也限制消費者選擇。Uber強調，在緩衝期間仍會維持正常營運。

對於交通部宣布Uber條款將上路，Uber表示，交通部認為這草案是解決Uber的爭議，但他們不予認同。Uber說，該草案高度衝擊大眾權益和交通產業發展，然而卻幾乎沒有經過任何的諮商就通過；在7000多條民眾留言中，交通部認為沒有任何值得採納修改之處，Uber也認為難以置信。

請繼續往下閱讀...

▲Uber台灣區總經理吳罡當時曾上凱道聲援代僱司機。（圖／記者李毓康攝）

Uber表示，當Uber開始在台灣營運時，台灣尚未有法規規範網路叫車服務，2017年也已經接受合理納管，至今與合作租賃車行的營運模式完全合乎法規，Uber強調拒絕任何指涉他們是非法營運的說法。

在緩衝期間，Uber表示會依舊維持正常營運，並且盡力為每天仰賴這個平台的代僱駕駛、租賃業夥伴和乘客提供服務。