慘遭擰耳「整個人離地」！5歲妹妹血流不止縫6針...幼稚園：老師很敬業

▲監視器畫面。（圖／南方特區報）

大陸中心／綜合報導

又有幼稚園出現虐童事件。海南海口一家幼稚園27日傳出，5歲女孩丫丫（化名）耳朵血流不止被緊急送醫，傷口被縫了6針，還在接受進一步治療。家屬查看監視器畫面發現，是老師下手擰耳朵，把丫丫整個人提了起來，對此，園方解釋稱，涉事老師很敬業，此事純屬意外。

據《海南特區報》報導，丫丫的媽媽表示，孩子平時在家很聽話，當時在醫院看到女兒時忍不住哭了，「根本沒想到孩子受傷這麼嚴重，我到醫院後看見孩子耳朵裂開一個大口子，還在流血。」

經治療，丫丫傷口最終被縫了6針，當天晚上被父母接回家。丫媽說，丈夫到家後就教孩子說「老師不能打我」，沒想到教了幾小時丫丫都不肯開口說話，當時她才發現，這件事情可能給丫丫造成了一定的心裡傷害。

▲5歲丫丫的傷口。（圖／南方特區報）

丫丫家人與民警隔天（28日）來到幼稚園，調閱事故發生的監視器畫面。丫媽說，通過影片可以看到，「老師拽孩子的耳朵，並把孩子提了起來」。畫面顯示，當時涉事老師正坐在椅子上做事情，突然間站起來走到孩子面前，擰了丫丫的耳朵，整個事件持續了幾秒鐘。

針對此事，幼兒園負責人鄭小姐表示，當時正在上舞蹈課，可能丫丫比較調皮，所以當事老師才作出這樣的舉動，「這純屬一次意外，不是老師的本意。」

鄭小姐透露，涉事老師已經在幼兒園任職7年了，平時對待孩子較為嚴格，但都會認真教育孩子，事發後，園方已積極將此事上報至教育部門，針對接下來的情況，園方願意配合有關部門，並積極和家長協商處理此事。

報導稱，家長28日提出5萬元賠償金並退還本學期學費7500元，園方接受家長賠償方案，雙方簽訂了調解書，達成和解，並不再追究對方責任。