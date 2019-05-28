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社會 社會焦點 保障人權

孩子狂哭「都不關心我」頭暈乾嘔！公嬤強拉坐下繼續喝　住戶目擊：心好痛

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突發中心／台北報導

台北市中山區龍江路巷弄內一家小吃攤28日傳疑似虐童案，一名男童站在桌邊大喊「我已經在吐了，頭很暈」，接著不斷乾嘔，全程都被樓上住戶拍下。對此警方表示，尚未接獲報案，但看完影片後有到現場詢問，從店家口中得知應是小孩不喜歡阿公喝酒，才會發生爭執。

▲▼孫子抱頭狂哭。（圖／翻攝臉書《我的美麗與哀愁》）

▲男童抱頭狂哭。（圖／翻攝臉書《我的美麗與哀愁》）

住戶把影片上傳至「我們的美麗與哀愁」，從畫面中可以看見，小孩雙手抱頭大叫「我已經在吐了，你們都不關心我，我頭很暈耶」，接著數度乾嘔、喘氣，哭著要回家，但卻被旁邊的阿公、阿嬤拉手強制坐下，一夥人繼續飲酒作樂。

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住戶提到，一開窗就看見男童被阿公、阿嬤一起打，孩子只是不讓他們喝酒，甚至還有聽到不想回去再被打，讀書很累等等，聽完心真的好痛，原本想報警，但他們一家人之後已經離開。

對此，小吃攤老闆表示，一家人不是熟客，不清楚他們的身分；當時的狀況是，阿公阿嬤想喝幾杯酒，但孫子不要讓他們喝，主要是關心身體狀況這樣子，所以才會吵起來。

警方也指出，看到影片後有到場關切，不過相關人等已經不在現場，目前尚未獲報相關案件。

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關鍵字：虐童,小吃攤,頭暈

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