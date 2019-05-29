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2歲女兒「半張臉都是傷」被繼父打成熊貓眼！　親媽竟帶她去求對方復合

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▲新竹再傳虐兒？可愛女童2眼黑青成熊貓　「失聯3天」保母PO網求救。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲女童雙眼瘀青，讓人心疼。（圖／翻攝新竹爆料公社）

地方中心／新竹報導

新竹縣再傳虐童案件？臉書社團「新竹爆料公社」28日晚間10時許，有一名保母上網求救說，女童從小就被繼父家暴，而小女童26日與生母回家後一直都失聯，因此非常擔心小女童的安危。據了解，該名媽媽之所以會帶著兩個孩子去找繼父，是因為想要和對方複合。

PO文網友表示，自己是女童的保母，從小女童3個月大時就照顧到現在，還說小女童非常可憐，因為媽媽離婚後再婚，所以從小就被媽媽的配偶家暴，每次看到女童身上又多了傷痕，就很心疼，26日女童與他媽媽返家後，隔天就失蹤了，雖然不斷找她，卻一直無法跟女童媽媽連絡上。

►新竹再傳虐兒？女童2眼瘀青成熊貓　「失聯3天」保母PO網求救

PO文還附上小女童的照片，只見女童兩眼眶嚴重黑青，額頭及其他部位也有瘀血、紅痕，令人十分不捨。由於PO文半小時就引起233次的分享。對此，新竹縣警方表示，女童目前已經找到人，新竹縣社會處也介入安置。王薇君也於個人臉書PO文表示，這個案子，新竹縣社會處已經找人找了好幾天，終於在下午找到女童與另一名3個月大的嬰兒並順利安置。

此外，據了解，該名媽媽之所以會將兩名小孩帶離，是為了要到彰化找已經變心的丈夫複合。

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關鍵字：新竹,虐待

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