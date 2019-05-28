新竹再傳虐兒？女童2眼瘀青成熊貓　「失聯3天」保母PO網求救

▲網友在新竹爆料公社PO文，請大家幫忙尋找疑似受虐的小女童。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣再傳虐童案件？臉書社團「新竹爆料公社」28日晚間10時許，有網友上網PO文求救說，自己是小女童的保母，因為女童的生母離婚又再婚，所以小女童從小就被繼父家暴。小女童26日與生母回家後至今都失聯，保母非常擔心小女童的安危，上網請網友幫忙找人，這名保母也表示，已經報警協尋。

PO文網友表示，自己是新豐新庄子人，從小女童3個月就照顧他到現在，他表示小女童非常可憐，因為媽媽離婚後再婚，所以從小就被媽媽的配偶家暴，每次看到女童身上又多了傷痕，就很心疼，26日女童與他媽媽返家後，隔天就失蹤了，雖然不斷找她，卻一直無法跟女童媽媽連絡上，網友表示雖然已報警，但仍想請廣大社友幫忙分享文章幫忙一起找到妹妹。

代為PO文的社團社長說，「妹妹真的很可憐，我們很擔心他，很怕妹妹出事，社長在此跪求波麗士大人幫幫忙趕快找到孩子，找到孩子後也請新竹縣社會局趕快介入，政府應協助安排寄養家庭，或是直接安排給這位通報的保母寄養。

PO文還附上小女童的照片，只見女童兩眼眶嚴重黑青，額頭及其他部位也有瘀血、紅痕，令人十分不捨。由於PO文半小時就引起233次的分享，這起疑似虐童案件也引起新竹縣警方注意，警方目前已著手調查中，目前除了臉書社團的指控，警方還不能證實事件的真偽。

【23：10新增更新】

新竹縣警方表示，女童目前已經找到人，新竹縣社會處也介入安置。王昊姑姑王薇君也於個人臉書PO文表示，這個案子，新竹縣社會處已經找人找了好幾天，終於在下午找到女童與另一名3個月大的嬰兒並順利安置。