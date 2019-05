請直接下地獄！屁孩殘忍踹飛橘貓　富豪：懸賞20萬抓人

▲兩名英國青少年向貓咪施暴。(圖/翻攝自Twitter/@Protect_Wldlife)



國際中心/綜合報導

令人髮指的虐待動物事件,不僅在台灣出現,世界其他國家也比比皆是。近日英國社群就流傳著一段虐貓影片,影片中一名戴著帽子的青少年,先是假裝親密的摸一隻橘貓的頭,下一秒他朝鏡頭笑了笑後,竟像踢足球般用力將貓咪踹飛。該段影片引發網友眾怒,並將肉搜出來的資料交給警方,目前這名15歲的少年已經被逮捕。

▲▼少年踹貓前還先向鏡頭微笑。(圖/翻攝自Twitter/@Protect_Wldlife)



這段影片在推特上的觀看次數超過250萬,英國富豪貝納坦(Duncan Bannatyne)更氣憤地表示,「誰能告訴我這個垃圾的名字,我就付他5000英鎊(約台幣20萬元)。」英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)接獲通報後也立刻展開調查,最後由朴茨茅斯(Portsmouth)警局將這名15歲的施虐少年,以《動物福利法》(Animal Welfare Act 2006)逮捕,並積極尋找其他目擊證人中。

除此之外,還有另外一段青少年「毆打橘貓」的影片在網路上流傳,發生地點一樣在英國朴茨茅斯,影片中可看見一隻相當親人的橘貓,站在圍牆邊慢慢靠近這位少年,沒想到他竟一拳朝貓咪的頭上打去,貓咪立刻嚇得跳下圍牆。警方目前還未尋獲這名兇手。看過這兩段影片的網友紛紛表示,「拳頭都熱了」、「希望兇手很快就笑不出來」、「兇手簡直不是人」、「最好別讓我在路上遇到」、「這些兇手真令人作嘔」、「簡直就是垃圾」。

This is literally horrible! please find this boy and make sure he’s punished! RT and spread his face around twitter #Portsmouth pic.twitter.com/W9qcyKVQ69