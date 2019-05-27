韓國瑜要推「愛情夜市」！擴大愛情產業鏈　要讓觀光客有欲望再來

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜面對議員建議，市府應該將夜市打造為新景點、新地標，他認為高雄夜市太單調，應該結合學校將文創帶入夜市，再拋新想法，要規劃「愛情夜市、原住民夜市」，藉以吸引觀光客回流，創造一個會有欲望再來的夜市，才能算是成功。

▲高雄市長韓國瑜再拋愛情夜市、原住民夜市想法。（圖／攝影中心，下同）

民進黨高雄市議員鄭光峰27日上午市政總質詢時指出，夜市文化相當適合高雄發展，但要如何帶動高雄市的夜市文化，應該要利用不同元素，以夜市來說，建議市政府將夜市塑造成景點地標、增加曝光度、引進街頭藝人、市政府辦活動，並推動行動支付，他認為，「若是高雄市的夜市做得起來，我們的經濟就帶動起來，人進來錢就進來，高雄發大財」，夜市可檢驗高雄經濟榮枯。

面對鄭光峰的建議，韓國瑜回應，「我覺得太單調」，觀光客感覺上大多是吃完東西、買完東西就走，重點是有沒有讓消費者流連忘返的元素，而且回憶要非常美好；此時，韓國瑜突然轉身指向觀光局長潘恒旭，讚對方為了推展「光頭模特兒徵選」，為高雄拚觀光，還將三千煩惱絲都剃掉了。

回過頭來拉回正題，韓國瑜認為，觀光夜市不光是街頭藝人，也要連絡學校將文創與夜市結合，每個攤位將來都要有標準作業程序，並加入文創元素，但這「還是不夠」，韓國瑜表示，原住民有許多美食、表演目前都沒辦法展現出來，所以將來還要仿效日本北海道阿伊奴族（愛奴族）原住民，再創原住民夜市。

除此之外，韓國瑜也沒忘記九合一大選前喊出的「愛情產業鏈」，表示要將腦袋創造力提高，把愛情元素放入夜市內，創「愛情夜市」，他認為這是高雄市得天獨厚的條件，但過去做得不夠太可惜，六合夜市成長40%，但問題是這些人吃完，買完伴手禮後離開，是否會想要再來？韓國瑜強調，要創造一個觀光客會有欲望再來的夜市，才是能夠算是成功！

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