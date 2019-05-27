辦「光頭模特兒徵選」花50萬！黃文益酸潘恒旭：為老闆的總統夢豁出去

▲高雄市觀光局長潘恒旭剃光頭為活動暖身。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後話題不斷，觀光局長潘恒旭也不遑多讓，為了「光頭時尚模特兒徵選」將頭髮剃個精光，以行動支持。但這場活動看在高雄市議員黃文益的眼中，卻相當不以為然，直言一場「拍馬屁活動」竟然要花50萬，狠酸潘恒旭，「為了他老闆的總統大夢，真的是豁出去了」。

高雄市觀光局舉辦的「光頭時尚模特兒徵選」27日開放網路報名，下午韓國瑜還將現身「高雄光頭日記者會」，為此，潘恒旭繼日前舉辦「滿月趴」穿上狼裝，這次更是剃了個大光頭力挺。

由於南華商圈就在黃文益選區，26日晚間他在個人臉書上質疑，「潘局長寧願向媒體強調明天的記者會是在我選區內的商圈舉行，卻不願意邀請我去參加，是排除異己嗎？還是想逃避監督？」並向潘喊話，請潘局長別用小人之心度君子之腹，強調「我們都真心希望高雄人發大財」！

黃文益也狠批潘恒旭，「拍馬屁活動花費人民50萬，潘局長為了他老闆的總統大夢，真的是豁出去了！」他表示，為了討韓國瑜歡心，潘不僅四處張貼海報，還祭出超多好康小禮，「潘局長應該要對自己有信心一點！我相信潘局長不用花人民那麼多錢就可以辦好活動了！」文末也預告，他將會「不請自來」並帶上滿滿祝福，祝光頭日記者會圓滿成功。

▲黃文益臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／黃文益）

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