美國認為中國未操縱貨幣匯率　點名9國要重點觀察

▲美國認為中國未操縱貨幣匯率（圖／記者張一中攝）

大陸中心／綜合報導

去年，川普指責中國操縱匯率來獲得貿易優勢。但是美國財政部發布了最新報告，認為中國不符合匯率操縱國的標準。美國財政部28日發布報告表示，中國並沒有操縱美匯率，但是應該要避免讓人民幣繼續貶值。報告也將中國等9個國家列入觀察名單。

據《新華財經》報導，匯率報告顯示，美國主要貿易夥伴均未操縱貨幣匯率，降低2個用於確定匯率操縱國的門檻，將審查的貿易夥伴對象範圍擴大至21個，認為其中9個需要密切關注。

美國財政部對21個貿易夥伴進行了審核，其中9個國家被加入觀察名單。這9個國家包括：中國、德國、愛爾蘭（新增）、意大利（新增）、日本、韓國、馬來西亞（新增）、新加坡（新增）和越南（新增）。印度和瑞士被移出觀察對象。

此外，美國財政部指出，沒有1個主要的貿易夥伴符合匯率操縱的標準。

財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）說，「財政部會繼續加強與中國在匯率上的雙邊合作，因為在過去1年當中，在雙邊貿易利得擴大的情況下，人民幣相對美元貶值大約8%。」

他還表示，「財政部對於任何潛在的不公平的貨幣措施都嚴肅對待，財政部正擴大審核美國貿易夥伴的數量，以確保貨幣政策更公平、更透明。」

本次報告原定於4月中公布，但由於美國財政部降低2個用於確定匯率操縱國的門檻，報告延遲公布。

不過，自1994年以來，美國沒有將任何主要貿易夥伴列為匯率操縱國。