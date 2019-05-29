班農再喊「川普要全力與中國打下去」　切斷途徑中方會棄牌屈服

▲前白宮首席策士班農（Steve Bannon）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美中貿易戰在5月登場的第11輪經貿談判後，雙方戰火未歇，仍不斷出牌以爭取自身最大利益。前白宮首席策士班農（Steve Bannon）近日受訪時表示，美國總統川普應該「全力以赴」與中國打貿易戰，禁止中國企業進入美國資本市場和讓它們取得相關技術。

據彭博社（Bloomberg News）報導，班農近日在哈薩克受訪時表示，「他（指川普）必須一路走下去，這不是一場貿易戰，這是他們一直在對抗西方的經濟戰爭。」班農直言，若是切斷了中國進入美國資本市場，以及禁止中國取得美國技術的途徑，此時中方就會立刻「棄牌」屈服。

▲川普與習近平是否會在6月舉行的G20峰會中會晤，外界相當關注。（圖／路透社）

班農強調，「我不認為川普會在一秒鐘內退縮，因為衝突正在從根本上改變中國經濟，因此他們可以與西方的自由市場經濟合作。」班農日前接受港媒《南華早報》採訪時表示，華為風波對西方社會而言，是重大國家安全議題，川普的行政命令比起中美貿易協議重要10倍。此番言論一出，引起大陸官媒發文反擊，強調「班農的對華邪惡主張，讓我們可以管窺到美國部分精英對中國最惡毒的那些想法。」