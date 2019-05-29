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制美王牌登場？　《環時》總編推特曝：中國考慮限制對美出口稀土

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▲外媒認為稀土是中方在這場貿易戰中的「下張王牌」。（圖／CFP）

▲外媒認為稀土是中方在這場貿易戰中的「下張王牌」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美中貿易陷入激戰，《新華社》在本月20日刊出一張習近平赴江西視察稀土產業的照片，引起外界揣測中方「下一張牌」可能會用稀土壟斷來反制美國。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天在推特發文表示，「據我所知，中國正在認真考慮限制稀土出口到美國」。

▲胡錫進,稀土。（圖／翻攝自Twitter@胡錫進）

▲胡錫進在推特發文表示，中國認真考慮限制對美出口稀土。（圖／翻攝自Twitter@胡錫進）

大陸官媒《新華社》20日刊登了2張照片並發文稱，「習近平總書記20日赴江西考察調研。他首先考察了位於贛州市的江西金力永磁科技股份有限公司，瞭解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。」照片公布後，引發外界揣測中方是否會拿壟斷稀土產業來反制美方。

對於稀土產業的這張王牌之說，大陸國家發展改革委有關負責人28日表示，稀土元素擁有優良的光電磁等物理特性，微量的稀土元素加入其他材料後，往往可以大幅提高產品的質量和性能，起到點石成金的作用，被譽為現代工業的「維生素」。

▲習近平考察稀土業。（圖／翻攝自新華網）

▲習近平考察稀土業，外界解讀準備對美方打稀土戰。（圖／翻攝自新華網）

該負責人還說，稀土元素在冶金、石化、光學、激光、儲氫、顯示面板、磁性材料等現代工業領域均有廣泛應用，特別是隨著世界科技革命和產業變革的不斷進步，稀土元素的應用範圍正在進一步拓展，其戰略價值和重要意義將更加凸顯。

▲▲「金力永磁」主要從事高性能的釹鐵硼永磁材料生產銷售 。（圖／翻攝自新華網）

▲「金力永磁」主要從事高性能的釹鐵硼永磁材料生產銷售 。（圖／翻攝自新華網）

陸媒記者問及「有不少輿論認為，當前中美經貿摩擦持續升級，稀土作為中國的優勢戰略資源，可能成為中國對美反制的重要籌碼。」對此，發改委負責人表示，「中美兩國產業鏈高度融合，互補性極強，正所謂合則兩利、鬥則俱傷，貿易戰沒有贏家。如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民，都會不高興的。」

《環球時報》總編輯28日晚間也在推特發文稱，「據我所知，中國正在認真考慮限制稀土出口到美國。中國未來也可能採取其他反制對策。」據悉，中國是美國最大的稀土進口國，美國軍事專家曾指出，若沒有來自中國的稀土新材料，美國80%以上的軍事設備將無法運行。

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關鍵字：稀土,美國,限制,出口,環球時報,總編輯,胡錫進,王牌,美中貿易戰,中美貿易戰

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