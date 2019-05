制美王牌登場？　《環時》總編推特曝：中國考慮限制對美出口稀土

▲外媒認為稀土是中方在這場貿易戰中的「下張王牌」。(圖/CFP)

大陸中心/綜合報導

美中貿易陷入激戰,《新華社》在本月20日刊出一張習近平赴江西視察稀土產業的照片,引起外界揣測中方「下一張牌」可能會用稀土壟斷來反制美國。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天在推特發文表示,「據我所知,中國正在認真考慮限制稀土出口到美國」。

▲胡錫進在推特發文表示,中國認真考慮限制對美出口稀土。(圖/翻攝自Twitter@胡錫進)

大陸官媒《新華社》20日刊登了2張照片並發文稱,「習近平總書記20日赴江西考察調研。他首先考察了位於贛州市的江西金力永磁科技股份有限公司,瞭解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。」照片公布後,引發外界揣測中方是否會拿壟斷稀土產業來反制美方。

對於稀土產業的這張王牌之說,大陸國家發展改革委有關負責人28日表示,稀土元素擁有優良的光電磁等物理特性,微量的稀土元素加入其他材料後,往往可以大幅提高產品的質量和性能,起到點石成金的作用,被譽為現代工業的「維生素」。

▲習近平考察稀土業,外界解讀準備對美方打稀土戰。(圖/翻攝自新華網)

該負責人還說,稀土元素在冶金、石化、光學、激光、儲氫、顯示面板、磁性材料等現代工業領域均有廣泛應用,特別是隨著世界科技革命和產業變革的不斷進步,稀土元素的應用範圍正在進一步拓展,其戰略價值和重要意義將更加凸顯。

▲「金力永磁」主要從事高性能的釹鐵硼永磁材料生產銷售 。(圖/翻攝自新華網)

陸媒記者問及「有不少輿論認為,當前中美經貿摩擦持續升級,稀土作為中國的優勢戰略資源,可能成為中國對美反制的重要籌碼。」對此,發改委負責人表示,「中美兩國產業鏈高度融合,互補性極強,正所謂合則兩利、鬥則俱傷,貿易戰沒有贏家。如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品,反用於遏制打壓中國的發展,那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民,都會不高興的。」

《環球時報》總編輯28日晚間也在推特發文稱,「據我所知,中國正在認真考慮限制稀土出口到美國。中國未來也可能採取其他反制對策。」據悉,中國是美國最大的稀土進口國,美國軍事專家曾指出,若沒有來自中國的稀土新材料,美國80%以上的軍事設備將無法運行。

Based on what I know, China is seriously considering restricting rare earth exports to the US. China may also take other countermeasures in the future.