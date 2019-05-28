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快訊／「美的好朋友」爆吸金黑幕！柳林瑋8點半親上直播滅火

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記者柯沛辰／綜合報導

獨立醫療媒體「MedPartner美的好朋友」宣稱由一群專業醫師、藥師、營養師及化妝配方師組成，在網上擁有27萬粉絲。但創始員工、即將離職的小編28日出面爆料，指團隊從頭到尾只有一位醫師，就是創辦人柳林瑋，而且背後還有許多財務、稅務黑幕。柳林瑋稍早表示，這是離職員工宣洩不滿，晚間9點30分將直播說明事件原委，但直播提早在8點半左右就開始。

「MedPartner美的好朋友」2016年4月創辦後，喊出分享正確醫療知識、拒接業配等理念，標榜闢謠平台、無廣告置入，只靠網友「訂閱集資」作為主要收入來源。但今年3月卻爆出「最貴葉黃素」疑雲，被指利用集資謀取暴利，最終「美的好朋友」坦承誤判集資金額、未清楚透明化，宣布下架集資專案、全額退費，為輿情止血。

年賠上百萬！《美的好朋友》在堅持啥。（圖／記者李佳蓉攝）

請繼續往下閱讀...

▲「MedPartner美的好朋友」創辦人、前台大醫師柳林瑋，曾參與太陽花學運，而有「社運醫師」之稱。（圖／資料照）

時隔2個月，「MedPartner美的好朋友」28日下午在粉專發文，但文章短短6分鐘就被移除。內容指控，團隊實際上只有創辦人柳林瑋一人是醫師，原先招募的藥師、醫師，都因為柳藉口提告或未達成當初承諾，被迫離職走人。

內容爆料，平台上的文章都是匿名，但主要寫手是化學碩士及公衛碩士，2人非醫師或藥師背景，只是藉由醫藥科普文來取信粉絲，「你告訴粉絲我們的文章免費給大家看，你鼓勵大家轉載，說要讓好的資訊能流通出去，但真的有醫院拿了我們的文章去用，你竟惡言相向跟人家開口要求 20 萬？否則就讓法院來判？」

▲▼ 美的好朋友小編爆料團隊黑幕 。（圖／翻攝自Facebook／美的好朋友不告訴你的事）

▲ 美的好朋友團隊宗旨 。（圖／翻攝自臉書／MedPartner 美的好朋友）

內容指出，團隊宣稱「絕不業配」、主動尋找優質廠商，由旗下專業醫師等監督，但實際要推的產品早就由柳決定好，並另開一個「分身」球員兼裁判，像「究是生醫有限公司」的負責人其實就是柳的媽媽。

文章被移除後，爆料者又另外成立了「美的好朋友不告訴你的事」，爆料內部財務、稅務醜聞。爆料者表示，他是團隊創始員工，也是粉絲團小編，但他不滿柳主張「真實是被建構出來的」，要求監控網路輿論、操縱言論，所以常在開會時與柳發生衝突，如今他終於被趕走，又不滿柳捲入性侵疑雲，決定向大眾道出真相。

稍早柳林瑋表示，這是離職員工不滿的宣洩行為，待門診結束後，粉絲團將在28日晚間9點30分直播說明事件原委。但直播卻提前在8點20分開始，由柳林瑋親上火線說明，持續時間近40分鐘，但網友謾罵聲不斷，似毫不領情。

▲▼ 美的好朋友小編爆料團隊黑幕 。（圖／翻攝自Facebook／美的好朋友不告訴你的事）

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關鍵字：MedPartner美的好朋友,柳林瑋,最貴葉黃素

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