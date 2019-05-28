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「美的好朋友」創辦人爆避稅、操控輿情黑幕　小編：專業醫療團隊根本不存在

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▲▼ 美的好朋友小編爆料團隊黑幕 。（圖／翻攝自Facebook／美的好朋友不告訴你的事）

▲美的好朋友小編爆料團隊黑幕，今日還建立粉專備份文章 。（圖／翻攝自Facebook／美的好朋友不告訴你的事）

網搜小組／綜合報導

擁有27萬粉絲的知名醫療團隊「MedPartner美的好朋友」，是由一群專業的醫師、藥師、營養師、化妝品配方師所組成的，希望傳達給民眾正確健康的醫療知識。不過今日團隊一名即將離職的小編、同時也是創始員工跳出來爆料，團隊從頭到尾「都只有一位醫師」，也就是創辦人柳林瑋，同時也公開許多關於財務、稅務的黑幕，讓網友看傻眼，紛紛要求要取消付費訂閱。

爆料的社群小編今日下午在「美的好朋友」粉專發文，但文章在短短幾分鐘內就遭到移除，不過爆料者隨後也建立了新的粉專「美的好朋友不告訴你的事」備份文章。文內提到美的好朋友從沒沒無聞到現在追蹤人數有 27 萬，公司從沒收入到有超過5千個定期付費訂閱會員，而這些訂閱費用更是公司經營的主要資金，讓小編決定要誠實道出真相。

請繼續往下閱讀...

小編表示，大家以為團隊是由一群專業藥師、營養師和醫生所組成，但實際上從頭到尾都只有創辦人柳林瑋一位醫師而已，他表示曾有一位藥師辭去在台大醫院的工作加入團隊，沒想到3個多月後就被柳林瑋威脅提告被迫離職，「然後我們就沒有藥師了。」

而團隊的營養師則是因為柳林瑋在薪資上沒有做到當初的承諾，讓他覺得被騙，加上柳林瑋涉入強制猥褻的案子，讓他認為不能再為柳做事，因而離職，「然後我們就沒有營養師了」。他表示「目前主要的寫手是 #化學碩士 以及 #公衛碩士，雖然這兩位寫手同事並非醫師或藥師背景，但他們還是可以寫醫藥相關的科普文給你們看，用字遣詞煽動一點、標題加上 #醫師圖文完整說明，吸粉效果還是很棒，#反正匿名。」

▲▼ 美的好朋友小編爆料團隊黑幕 。（圖／翻攝自Facebook／美的好朋友不告訴你的事）

▲ 美的好朋友團隊宗旨 。（圖／翻攝自Facebook／MedPartner 美的好朋友）

小編表示，粉絲付錢訂閱後，發票上所登記的公司為「雪谷網路有限公司」，其實是柳林瑋一人獨資的公司，「然而所謂的付費訂閱會員，並不是捐獻給 MedPartner，很多粉絲誤以為付費訂閱是 #捐款做善事，實際上是買了小編本人製作的 #雙週電子報，所以無法用來報稅，反而 MedPartner 可以利用出版品免稅的規定來避稅。」他還表示，這些資金最後都是由柳林瑋一人所運用，不受任何監督。

他表示，美的好朋友一直都強調「絕不業配」，「我們不說為了賺錢而推產品，我們說是粉絲們主動提出需求，MedPartner 找尋優質廠商開發，團隊專家監製，MedPartner 只會向廠商收取開發過程中人力與軟硬體的成本花費，我們沒有業配，也不是球員兼裁判，我們還是站在監督者的高度 #替粉絲把關。」但實際上真正要推的產品柳林瑋早就想好了，「請廠商開發的成本、不確定性太高，我們只要 #開分身 用另一間公司當這個廠商，就能完全控制整件事情，所以後來弄了一個『究是』品牌，這個『究是生醫有限公司』的負責人其實是柳林的媽媽。」

小編還說，柳林瑋時常告訴他們「真實是被建構出來的」，他表示美的好朋友一直都在監控網路對他們的輿論，只要有人提出質疑，柳林瑋就會去私訊溝通，「在 MedPartner 粉專留言指教的，就直接隱藏或先回覆再隱藏即可，反正留言的人不會知道。」他表示自己很反對柳林瑋操縱言論，因此開會時時常為此爭吵，「現在終於被趕走了。」

▲▼ 美的好朋友小編爆料團隊黑幕 。（圖／翻攝自Facebook／美的好朋友不告訴你的事）

▲將離職的小編沉重公開真相 。（圖／翻攝自Facebook／美的好朋友不告訴你的事）

小編感嘆，團隊草創時期，他覺得大家在一起做的事情都很有意義，儘管薪水不高，但他內心是快樂的，「但在得到初步的成功以後，你變了，還是你終於露出原本的面目？你不斷地說謊，欺騙相信我們的人，利用大家的同情心與對現實的憤怒來斂財，你告訴粉絲我們的文章免費給大家看，因此希望有能力的人能夠訂閱支持，你鼓勵大家轉載，說要讓好的資訊能流通出去，但真的有醫院拿了我們的文章去用，你竟惡言相向跟人家開口要求 20 萬？否則就讓法院來判？」

小編表示，為了公開這些真相，他思考了好幾個晚上，雖然知道自己之後可能會陷入一些麻煩，甚至可能沒人敢找他當小編，「但真相不該被埋葬，如果你感到憤怒或悲傷，請幫助真相擴散出去，讓更多的人知道，美的好朋友不敢說的真相。」

對此，《ETtoday新聞雲》實際在臉書私訊「美的好朋友」粉專詢問，不過至截稿前尚未取得回覆。

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關鍵字：美的好朋友,爆料,柳林瑋,藥師,醫師

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