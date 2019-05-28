全球首創！去總統府住一晚　蔡英文：讓入住旅客成為友善大使

政治中心／綜合報導

總統蔡英文親自敞開總統府大門，邀請來自世界各地的朋友免費夜宿總統府一晚，感受台灣的熱情與活力，此活動不僅是全台首次，更是全球首創總統府開放給國外旅客入住的全新體驗。蔡英文28日也在臉書表示，希望讓入住的旅客走進台灣，成為台灣的友善大使。

蔡英文表示，台灣被評選為全世界最友善的國家，台灣的生活品質也是世界有目共睹，觀光是台灣最重要的產業之一，也是外國朋友認識台灣的重要途徑。

蔡英文指出，希望讓入住的旅客走進台灣，成為台灣的友善大使，體驗台灣獨有的人情味和便利安全的居住環境，讓世界看見台灣、認識台灣。

蔡英文提到，她要邀請世界各地的旅客去總統府住一晚，政府將設計結合台灣職人精神與文化特色的空間，讓來總統府過夜的外國旅客有難忘的體驗，此外，還將提供VIP級客製化的行程，讓入住旅客體驗美麗台灣。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「太棒了！好想帶外國老公和混血兒兒子回台灣參觀喔！蔡總統！拜託再連任」、「台灣的好，應該被全世界看見！謝謝總統大力行銷台灣」、「這總統要讓她繼續做下去」、「好酷的體驗，本國國民也好想住看看」

▲「來去總統府住一晚」由蔡英文親自敞開總統府大門，邀請來自世界各地的朋友免費夜宿總統府一晚 。（圖／截自「來去總統府住一晚」前導影片）