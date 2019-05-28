高雄水門案？　黃暐瀚點出關鍵「10分鐘」疑點

▲韓國瑜、陳菊。（圖／記者賴君欣、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市政府市長辦公室驚爆被隸屬於前市長陳菊編制內的攝影官吳建鴻，在春節期間深夜潛入市長室長達5次，守夜警衛當場逮獲，吳建鴻也交出竊得的前後任市長的紅包袋、文宣品等物，吳建鴻已被以竊盜罪嫌送辦，高雄市長韓國瑜質疑吳建鴻有監聽意圖。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，吳建鴻前3次皆深夜闖入，進出時間剛好10分鐘，非常不尋常。

黃暐瀚28日在臉書表示，1972年美國民主黨全國委員會的「水門大廈」辦公室被五人闖入，儘管社會輿論譁然，但共和黨政府宣稱是竊案，與政治無關；兩年後，「水門案」被兩位華盛頓郵報的記者抽絲剝繭，證明是一起「政治竊聽案」，尼克森總統因此下台；此事在1976年還被翻拍成電影《All the President’s Men》。

黃暐瀚提到，1972至1974兩年期間，美國共和黨政府堅稱是「竊案」，但最後發現，真的不是竊案；至於吳建鴻闖入事件，他不會直接認定與陳菊有關，畢竟吳建鴻已「歸建」養工處近10年，說與陳菊關係依舊密切，「這說法有點跳Tone」。

黃暐瀚認為，但吳建鴻的闖入非常不尋常，的確令人不解，他提出3個疑點，第一，攝影官根本不會、不該持有市長室鑰匙，吳建鴻當年如何持有，還打了一份？這點很奇怪。

黃暐瀚指出，第二，若有東西掉在裡面，吳建鴻十年前就該找個晚上摸進去拿，怎會拖到現在？「真要『拿東西』，怎麼拿了又拿？拿遺忘的私人物品，有需要『連去五次』嗎？第一次就拿好拿滿，不行嗎？」就算非進去不可，去年11月24日之後，民進黨大亂之時，正是最好時機，吳建鴻卻等到韓國瑜上任才夜闖市長室，並不合理。

黃暐瀚再指，透過監視器，發現的五次闖入時間，前三次12月25日、12月31日、1月6日，都是深夜，進出時間剛好「十分鐘」，「怎麼這麼奇怪？真是進去『闖空門』？還是進去『調角度』？進去『換電池』？還是進去『抽記憶卡』？」