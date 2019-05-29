　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、賴清德陽明山私會各持己見　29日中執會「終局對決」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」，29日將再次於中執會進行討論，總統蔡英文、前行政院長賴清德為此也在28日下午2時見了面，地點在陽明山的共同友人家中，兩人磋商初選相關事宜長達2小時，而民進黨五人小組也都沒有參與。不過，在會面後，雙方陣營對於初選辦法的態度，還是沒有改變，賴清德堅持不改規則，蔡英文方面仍主張對比民調納入柯文哲、初選民調要包括手機在內。

民進黨5月22日舉行中執會，討論總統初選日程與民調方式，但蔡賴陣營各執一詞，最終無法達成共識之下，黨主席卓榮泰突然拿出已經準備好的講稿，強硬讀完後，宣布會議休息；而在休息期間，賴清德也親自來到黨中央，在主席辦公室與蔡英文代表林錫耀、民進黨陳菊等9人進行會商，他在會中拋出「3個如果」的新方案。

隨後，卓榮泰回到中執會，火速宣布雙方陣營沒有共識散會，直接沒收會議。接著賴清德在黨中央新聞中心舉行記者會，直接向媒體公布他拋出的「3個如果」策略，而其大意是，只要蔡英文民調贏過高雄市長韓國瑜，他就願意退出初選，全力支持蔡英文。

由於22日中執會沒有共識，民進黨29日下午將再次舉行中執會，備受關注的是，蔡英文與賴清德於28日下午2時，在陽明山一位共同友人家中見面，磋商初選的相關事宜；而該會議保密到家，連五人小組成員都未參與。

不過，即便兩人見面了，但雙方還是各持己見，賴清德陣營雖然拋出「三個如果」方案，但目前還沒有透過中執委提案，在會中討論，因此態度上還是維持「不改規則」；而在蔡英文陣營方面，則是維持跨派系24位中執委的共同提案，建議民調納入柯文哲、韓國瑜進行對比，另外也納入手機。

據了解，蔡英文陣營堅持一貫態度，走黨內「民主程序」，透過中執會討論達成共識；而中執委成員中，泛英系執委佔絕對優勢，如果動用到表決，賴清德陣營恐怕只能服從民主機制的多數決定。

而在黨中央與賴清德陣營方面，據黨內人士評估，卓榮泰可能還是會在雙方沒有共識之下，再次沒收會議，讓會議再延宕一週討論。

另一方面，挺賴的「扁聯會」、「台灣社」等社團也已經準備全國大動員，要在29日中執會舉行當天包圍黨中央，向卓榮泰施壓，要求不得為蔡英文量身訂作。

至於卓榮泰的態度，他則是希望盡快把這件事可以定下來，心裡面沒有任何預設的打算，但一定要在29日有一個方法出來，一個大家都認為可以接受的方法。

▼黨秘書長羅文嘉與黨主席卓榮泰。（合成圖／記者徐斌慎、李毓康攝）

▲▼羅文嘉,卓榮泰。（合成圖／記者徐斌慎、李毓康攝）

ET快訊
即／差100m出隧道口！國道3號自小客「失控飄移」　180度
從同學手機看到「媽媽過世新聞」　喬喬首吐半個月心情
蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出　售價揭
便祕女痛苦掛急診！醫手伸直腸「360度轉動掏糞」　衰挨告性侵

關鍵字：2020大選,2020總統大選,民進黨,總統,蔡英文,賴清德

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李進勇出任中選會主委　他盤點這5人落選升任高官

蔡英文、賴清德陽明山私會各持己見　29日中執會「終局對決」

圖輯／360度看立院大亂鬥！立委獻絕活　最後一秒變水上樂園

「我一生都在創造奇蹟」柯文哲鬆口：9/17前宣布是否選總統

黃捷哀求：高雄沒發生過性霸凌嗎？國民黨甲動阻擋「性平小組」提案

李佳芬家族從政60年　柯文哲：韓國瑜怎麼會是庶民？

提李進勇案有「三不正義」　親民黨批民進黨：找個無黨籍主委都懶？

選不選總統一延再延　柯文哲：9月17日前決定

「誠信、偷襲、政變」　賴清德：蔡陣營扣我三罪名

「不能碰到什麼都Yes,I do！」 陳其邁演講偷酸韓國瑜

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

李進勇出任中選會主委　他盤點這5人落選升任高官

蔡英文、賴清德陽明山私會各持己見　29日中執會「終局對決」

圖輯／360度看立院大亂鬥！立委獻絕活　最後一秒變水上樂園

「我一生都在創造奇蹟」柯文哲鬆口：9/17前宣布是否選總統

黃捷哀求：高雄沒發生過性霸凌嗎？國民黨甲動阻擋「性平小組」提案

李佳芬家族從政60年　柯文哲：韓國瑜怎麼會是庶民？

提李進勇案有「三不正義」　親民黨批民進黨：找個無黨籍主委都懶？

選不選總統一延再延　柯文哲：9月17日前決定

「誠信、偷襲、政變」　賴清德：蔡陣營扣我三罪名

「不能碰到什麼都Yes,I do！」 陳其邁演講偷酸韓國瑜

好市多就靠這3點！直接讓顧客「爆買上癮」　整台推車裝到滿出來

關心毛小孩收容情形　李朝塘視察動物之家

航特部搶修直升機訓練　攜手亞洲航空展修護能量

影／《安娜貝爾回家囉》正式預告！「擺渡人遮眼硬幣」嚇壞網友

淡水河反突擊反滲透　實兵實車驗證河防戍守能力

彰化戰備道週邊環境較艱困　全體空地勤人員訓練完整

彰化戰備道圓滿完成　直擊地勤油彈整補作業

制美王牌登場？　《環時》總編推特曝：中國考慮限制對美出口稀土

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

李進勇出任中選會主委　他盤點這5人落選升任高官

2020總統選舉追蹤調查

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽..

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

政治熱門新聞

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想..

柯文哲：最晚9/17宣布是否選..

ET民調／國民黨總統初選　郭領..

柯文哲：韓國瑜怎麼會是庶民？

國民黨甲動阻擋黃捷「性平小組」..

嗆館長有7前科　李天鐸回應了！

快訊／李進勇出任中選會主委！

柯營坦言：韓國瑜「這2點」最難..

李進勇出任中選會...這5人落..

漢光演習傳意外　15官兵受傷

蔡賴下午陽明山私會2hr　5人..

張麗善表態支持韓國瑜

蔡賴私會2hr　29日中執會成..

快訊／買冷氣、冰箱最多退稅20..

更多熱門

相關新聞

柯文哲：最晚9/17宣布是否選總統

台北市長柯文哲28日接受《東森新聞》專訪時，針對參選2020總統大選，首次在鏡頭面前喊出確切日期，表示最晚會在9月17日前決定。至於「選前15天再請假」會不會太晚？他上午時笑說，「反正我一生都在創造奇蹟。」

賴清德：蔡陣營扣我三罪名

漢光意外15傷　蔡英文29日將親赴探望受傷官兵

蔡英文、賴清德28日會面　羅文嘉：有見面就是好事

李進勇任中選會主委 郭台銘：民進黨罔顧選舉中立、令人不齒

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡」

喬爸被轟靠女兒賺錢！喬喬工作內容曝光

快訊／韓國藝人被經紀人強拍裸照與影片

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

連兩胎不知父親是誰！21歲母親丟包男嬰害他活活餓死

貧民窟妹嫁有錢人！婚後8天驚覺遭騙

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

一吃牛肉片「爆衰3天」八爺託夢敲醒

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

安檢攔人「行李有青蛙」本尊曝光　網笑炸

零負評女星宿醉直播讓900萬業配飛了

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面