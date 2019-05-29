蔡英文、賴清德陽明山私會各持己見　29日中執會「終局對決」

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」，29日將再次於中執會進行討論，總統蔡英文、前行政院長賴清德為此也在28日下午2時見了面，地點在陽明山的共同友人家中，兩人磋商初選相關事宜長達2小時，而民進黨五人小組也都沒有參與。不過，在會面後，雙方陣營對於初選辦法的態度，還是沒有改變，賴清德堅持不改規則，蔡英文方面仍主張對比民調納入柯文哲、初選民調要包括手機在內。

民進黨5月22日舉行中執會，討論總統初選日程與民調方式，但蔡賴陣營各執一詞，最終無法達成共識之下，黨主席卓榮泰突然拿出已經準備好的講稿，強硬讀完後，宣布會議休息；而在休息期間，賴清德也親自來到黨中央，在主席辦公室與蔡英文代表林錫耀、民進黨陳菊等9人進行會商，他在會中拋出「3個如果」的新方案。

隨後，卓榮泰回到中執會，火速宣布雙方陣營沒有共識散會，直接沒收會議。接著賴清德在黨中央新聞中心舉行記者會，直接向媒體公布他拋出的「3個如果」策略，而其大意是，只要蔡英文民調贏過高雄市長韓國瑜，他就願意退出初選，全力支持蔡英文。

由於22日中執會沒有共識，民進黨29日下午將再次舉行中執會，備受關注的是，蔡英文與賴清德於28日下午2時，在陽明山一位共同友人家中見面，磋商初選的相關事宜；而該會議保密到家，連五人小組成員都未參與。

不過，即便兩人見面了，但雙方還是各持己見，賴清德陣營雖然拋出「三個如果」方案，但目前還沒有透過中執委提案，在會中討論，因此態度上還是維持「不改規則」；而在蔡英文陣營方面，則是維持跨派系24位中執委的共同提案，建議民調納入柯文哲、韓國瑜進行對比，另外也納入手機。

據了解，蔡英文陣營堅持一貫態度，走黨內「民主程序」，透過中執會討論達成共識；而中執委成員中，泛英系執委佔絕對優勢，如果動用到表決，賴清德陣營恐怕只能服從民主機制的多數決定。

而在黨中央與賴清德陣營方面，據黨內人士評估，卓榮泰可能還是會在雙方沒有共識之下，再次沒收會議，讓會議再延宕一週討論。

另一方面，挺賴的「扁聯會」、「台灣社」等社團也已經準備全國大動員，要在29日中執會舉行當天包圍黨中央，向卓榮泰施壓，要求不得為蔡英文量身訂作。

至於卓榮泰的態度，他則是希望盡快把這件事可以定下來，心裡面沒有任何預設的打算，但一定要在29日有一個方法出來，一個大家都認為可以接受的方法。

▼黨秘書長羅文嘉與黨主席卓榮泰。（合成圖／記者徐斌慎、李毓康攝）