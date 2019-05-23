診所看病！老婆指匾額…驚曝醫生「光之男醫」封號　尪一瞥笑噴：快吃藥吧

▲醫生是「光之男醫」耶！好像很厲害。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

到診所看醫生時，會發現牆上一定掛有幾個匾額，寫著「仁術濟世」、「醫術精湛」、「醫國醫民」等賀詞。一名男網友在PTT貼文，說老婆身體不舒服，就帶她到診所看醫生；在等待的時候，老婆突然驚呼，「欸你看醫生有超屌的封號耶！光之男醫」，原PO轉頭看到匾額後，忍不住笑噴「老婆妳趕緊吃藥吧！」

這位男網友在PTT的StupidClown板上貼文「[眼殘]中二的醫生封號」，說老婆晚上身體不舒服，吃完晚餐後，就帶老婆去診所看醫生；掛完號後，原PO擔心會錯過號碼，就一直盯著號碼機，「突然老婆拍拍我跟我說『欸你看醫生有超屌的封號耶，光之男醫』」。

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▲什麼？原來不是「光之男醫」，而是「醫界之光」嗎 XD（圖／翻攝自PTT）

原PO一聽，便帶著不可思議的心情轉過頭，想看看這個「這麼屌這麼威猛」的稱號，結果一看才發現，匾額上寫的明明是「醫界之光」，讓他忍不住直呼「老婆，妳趕緊吃藥吧」。原來原PO老婆不僅看反，還把「界」這個字看成「男」，當場變成另一個浮誇的稱號「光之男醫」。

看到照片後，其他人都笑噴，「一聽就知道是聖光系的」、「光之男醫會不會轉圈變身」、「看來可以放心接受治療」、「好像日劇的名字XD」、「要完成什麼任務才能獲得這個稱號」、「我還在想醫男之光是什麼，原來是醫界」、「看著看著我也不爭氣的笑了」、「暗黑系的去掛號會直接被醫死嗎」、「是光之美少女的外傳嗎XD」。

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