女律師女醫生「滴精各生一子」懷抱在手　父母歡喜陪登記結婚

記者林悅／台南報導

醫師楊家敏、律師張喬婷2人，5月24日下午在父母及親友祝福下，開心地到台南市府東戶政所辦理結婚登記，「這一刻我等久了」！張喬婷說2012年認識到今日正式合法登記結婚，她們2人真的太開心了。

▲醫師楊家敏（左）、律師張喬婷2人，5月24日下午在父母及親友祝福下，開心地到台南市府東戶政所辦理結婚登記。（圖／記者林悅攝，下同）

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現年38歲的醫師楊家敏、律師張喬婷2人，24日下午4時許，在張喬婷父母及楊、張2人的親友祝福，到府東戶政所辦理結婚登記，張喬婷戴著「花冠」，手中拿著「棒花」，與短髮帥氣的楊家敏開心與2人的小孩、父母、親友，一起在府東戶政所前拍照合影，一起見證這歷史一刻。

張喬婷說，她與楊家敏是2012年在網路上認識，2013年2人同居，楊家敏是她最談得來，心靈最契合的人，2016年2月1日起開放同性伴侶在戶政資訊系統加註「伴侶關係」之申請，她們2人就申請註記。

2人在同居時分別向同一男性友人「借精」，以自我「人工滴精」方式，試了很多次，2人才各別生下1個男孩子，現2、3歲。她們2人一直在等今天這一刻，終於讓她們等到同婚專法通過，辦完結婚登記，她們2人接著就要到法院相互聲請收養對方的小孩，這樣一家四口的家庭就「成家」了。

張喬婷的父親指出，他是台南左鎮的農家，他育有2男2女，張喬婷是他的長女，喬婷研究所畢業後就有告訴他其性取向，雖然他是傳統家庭，但他們夫妻認為孩子的幸福最重要，所以他們不反對，親友雖有很多人難以接受，但在他們夫婦的支持下，也漸漸不反對同婚，他們夫妻書讀得不高，但很清楚要尊重孩子的意願，孩子能幸福快樂就好。

張爸爸說，他今天看報導全國有300多對要登記結婚，他覺得身為父母應該出面陪同女兒記結婚，給他們祝福，讓他們不孤單，希望孩子的未來能很幸福。看到喬婷今天結婚，他四個子女全部結婚了，他們夫妻養育孩子成家的責任也圓滿，他感到非常高興。

在榮總台南分院擔任泌尿科醫師的楊家敏指出，她從小學時就有發現她比較喜歡女生，因她出生在一個傳統基督教家庭，更覺得自己好像有「問題」，一直令她很困擾，她曾求助於牧師，但情況除了沒改善，反而讓她更迷惘，她在大學時期曾談一段戀情，最後2人分手，其主要原因是對方認為與女生談戀愛沒有未來，但因這一段戀情，讓她清楚明白地知道自己的性取向，而不再糾結，更相信愛她的上帝，不會討厭她這個人。

張喬婷說，她是位律師，專攻環保相關案件，目前在台南開律師事務所，她希望政府持續推動性別平等教育，讓更多的同志朋友能及早不再陷於自我懷疑的糾結，能做自我，去迎接屬於自己的人生。她與楊家敏一路走來並不容易，有很多的困難，像楊家敏醫院院長曾來家裡祝福她們2人，就說因為2人不是法律上的「配偶」，所以沒有禮金，這句話讓她百感交集，很多親友想祝福，卻礙於沒有合法地位的困境。如今在很多人性別平權及同婚的努力下，終於有合法的身分，她們實在很感謝。

內政部次長陳宗彥24日下午也到府東戶政所視察業務，也祝福這對佳偶，府東戶政所主任楊國忠，更贈送紀念品及完成結婚登記的結婚證書、2人新的身分證給楊、張2人，祝福2人永遠幸福。

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