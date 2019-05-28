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便祕女痛苦掛急診！醫手伸直腸「360度轉動掏糞」　衰挨告性侵

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▲正妹便祕、腹痛（圖／記者黃克翔攝）

▲女子便祕多日未解，前往急診治療後卻反控醫師性侵。（圖／記者黃克翔攝）

社會中心／綜合報導

新北市一名女患者控訴，某醫院急診周姓醫師以治療便秘、挖糞之名義，藉機將手指伸入其私密處內性侵，造成處女膜破裂，提告求償50萬元精神撫慰金；但周姓醫師則喊冤，表示當下確實是將手伸入肛門內，但因女性直腸與陰道僅距0.5公分，又由同條神經所支配，因此治療時陰道會有侵入感屬正常現象。法院審酌，認為雖然女患者處女膜確實有傷，但由於驗傷時間距周醫師診療時間已逾6小時，難以證實其傷勢是由周男所造成，因此駁回女患者上訴。

判決書指出，女患者2016年9月18日到急診室求診，主訴多日便秘未解，當時院方先以甘油灌腸，但卻毫無效果，因此才由周醫師進行「肛門擴張術」，將手伸入女患者直腸內，並將硬化到宛若石塊般的糞便搗碎、挖出。豈料診療後女子卻提告性侵，控訴周男在治療前並未說明，直接將手伸入下體性侵，當下她嚇得在診療室放聲尖叫，周男才收手逃離現場；事後女患者自行前往驗傷，證實陰道確實有撕裂傷，且處女膜也破裂，氣得她報警並控告周男性侵，求償50萬元。

周男到案後駁斥女患者說法，解釋病人已經先由甘油灌腸，但卻仍然無法自行解便，因此施以「肛門擴張術」是標準的處置方式，此類患者由於多日未解便，直腸內的糞便早已脫水許久，且堅硬如石塊，醫師處理時需徒手伸入直腸，並以360度來回轉動方式分次搗碎糞便，再行挖出，過程相當費力，且當時也有護理師在旁，可證明他是將手伸入直腸挖糞，並非插入陰道性侵。

周男解釋，女性患者的直腸與陰道距離僅有短短的0.5公分，且又由同一條神經所支配，該名女患者便秘情況嚴重，直腸內糞便又多、又硬，因此在以手指伸入直腸掏糞時，患者陰道會有侵入感實屬正常；再者，任何醫生在進行此類治療時，皆只感到噁心、想吐，只想盡快完成工作，根本就不會有人看到糞便後還能有非分之想，反控女子根本就是為了索賠而杜撰犯罪情節。

新北地院審酌兩造說詞，雖女患者陰道有撕裂傷、處女膜破裂屬實，但其說詞反覆不一，且當天到急診是上午10點，但卻直到晚間7時才驗傷，中間間隔逾6小時，難以認定其傷勢是由周男所造成，再加上當時在場的護理師也佐證，確實有看到醫師挖出糞便，過程就與一般看診無異；法官認為，女患者無法證明周男有性侵行為，且刑事部分也已不起訴，因此駁回女患者之訴，全案不得上訴。

▲▼新北地院。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地院認為女患者舉證不足，難以認定周醫師性侵，因此駁回上訴。（圖／記者陳雕文攝）

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關鍵字：便秘,性侵,醫師,治療

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