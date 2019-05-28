　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「聲音怎變那麼娘」妙齡女狂盯手機！一上車神展開　本田男超配合…她糗爆奔逃

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

「聲音怎變那麼娘」妙齡女上錯車神展開　本田男崩潰：對不起（圖／翻攝自爆系故事館）

▲被嗆聲音太娘，本田男崩潰了！（圖／翻攝自臉書爆系故事館）

網搜小組／綜合報導

上錯車神展開！一名男網友分享超糗故事，日前休旅車停路邊等廠商送貨，不久後有陌生女上錯車，還反嗆「你聲音怎麼變的那麼娘？」超爆笑的結局，掀起網友歪樓回應「好想聽聽你的聲音」。

一名男網友貼心幫女友載貨，正當他停在路邊等廠商送貨時，忽然發現有人開啟後車廂，下秒一名25至30歲的妙齡女子坐上副駕駛座，專注盯著手機，並下達命令「老公，走了！」原PO當場傻住回應「呃…去哪？」

請繼續往下閱讀...

豈料妙齡女一臉不耐煩回嗆「你聲音怎麼變的那麼娘？」原PO也慌了手腳表示「對不起…我娘，但還是有人叫願意我老公」，此話一出，彷彿踩到妙齡女的地雷，她不悅反擊「什麼你今天說話那麼挑釁呀，欠打嗎？」語畢後便抬起頭，雙方四目交接，女方才發現上錯車、講錯話，便急忙認錯「啊啊啊啊啊啊，對不起，對不起，我上錯車了」。

「沒關係…」原PO整個人心神未定，只見妙齡女羞紅著臉衝下車並趕緊拿走行李箱，默默站在路旁等「正牌老公」來接應，而原PO也下車查看廠商的身影，「就這樣…我們兩個人站在路邊，很尷尬」。

不久後，原PO看到一台Honda（本田）的白色休旅車CRV緩緩駛來，妙齡女趕緊跳上車後，打開車窗再一次道歉「不好意思」，才終於結束這場鬧劇。最後，原PO帶著五味雜陳的心情自嘲「唉，我娘，對不起，以後換車的話，我不要再買白色CRV了」，讓人哭笑不得。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

「聲音怎變那麼娘」妙齡女上錯車神展開　本田男崩潰：對不起（圖／翻攝自爆系故事館）

▲網友忍不住嘴角上揚！（圖／翻攝自臉書爆系故事館）

比悲傷更悲傷的故事，引起臉書《爆系故事館》的網友笑虧「女生好像都只認車不認車牌的」、「還跟她對話，也太好笑了！沒直接問～你哪位？ 」、「好想聽聽你的聲音」、「差點因為聲音娘而被揮拳，哈哈」、「所以故事告訴我們，要養成習慣鎖門XD」、「哈哈哈好鬧事」。

認錯車的糗事也釣出不少過來人，心有戚戚焉回應「開錯門上錯車這種事我也幹過…老公在後面的車上笑到並軌…沒體會過的，絕對無法理解當下有多尷尬！」、「我的同樣經歷是一個刺龍刺鳳的大哥」、「我也只認顏色跟大小，也常常上錯車，幸好我兒子女兒會幫我看車，現在再也不會上錯車了」、「我高中時也有上錯車的經驗，對方是大約30歲的男生，我還問他，我爸爸勒」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
噁圖慎入！他睡覺時蛾飛進耳朵　夾出後留下17顆「蟲卵」
不痛也不癢！她耳後驚現「一排齒痕」6小洞…網曝真面目
蔡英文、賴清德二度會面　談總統初選

關鍵字：本田,妙齡女,上錯車,聲音

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

未滿14歲！他痛炸「膿汁噴發」私求泌尿科　小女友驚爆：幫男同學OO傳染的

影／薇薇癌逝2年！老公環島「完成承諾」　憶愛妻：一路上請妳跟好唷

影／水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」縫卡住　網噴鼻血：姿勢100分

影／做胎夢真懷孕！3歲兒鐵口直斷「是妹妹」　媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

台中超狂肉粽攤「清晨5點搶排隊」！7點營業10分鐘…2000顆全部秒殺

牠活3億年愛躲衣櫃宛如「活化石」　專家曝一秒看出「家中濕度」

他PO照酸賓士「停車格停不好應重考」！萬人反讚：真高手　車主現身大逆轉

Uber條款6月上路！代僱駕駛怒了號召圍政院　「不排除申請國賠」

整修師傅帶女兒上班！她倉庫陪玩…轉頭笑噴　「一群女兒傻瓜」擠門邊喊萌

百人集體中毒　中興新村臭豆腐名店：賠醫藥費+600元慰撫金

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

Uber條款6月上路！代僱駕駛怒了號召圍政院　「不排除申請國賠」

整修師傅帶女兒上班！她倉庫陪玩…轉頭笑噴　「一群女兒傻瓜」擠門邊喊萌

百人集體中毒　中興新村臭豆腐名店：賠醫藥費+600元慰撫金

「聲音怎變那麼娘」妙齡女狂盯手機！一上車神展開　本田男超配合…她糗爆奔逃

多維TW／台灣誰理？　從兩份美國民調說起

點滴沒了急按鈴！人夫傻等10分鐘　護理師「我在喝水」他爆氣...網戰翻

婚前什麼都可以！　網哭婚後最令人感嘆的十大變化

忌口1年了！他一吃牛肉片「爆衰3天」超後悔　八爺託夢敲醒：發現問題了齁

不痛也不癢！耳後驚現「一排齒痕」6小洞…她好奇：到底是什麼　網曝真面目

影／「Uber條款」確定了！6月正式上路　交部：10月起取締絕不改變立場

Dappei／今年妳該有一件「牛奶場女工裝」！大方領顯臉小，連Lisa都愛穿

25+12！BMW電動車計畫曝光　今年目標全球賣50萬輛油電車

《獨孤》太師回來了！　徐正溪《鳳奕》癡情撩何泓姍：此生不負妳

黃文星加入《大時代》親密戲先報備　老婆大器誇茵芙「很正」

少年落水昏迷3周　媽媽一噴「最愛的止汗劑」立刻張眼醒了

抖音母公司想開發智慧型手機　外界看衰

泰國計畫向全球旅客開收「旅遊稅」　每人泰銖100元

職災保險單獨立法下周預告　雇主沒投保發生職災最高可罰300萬

金門浯島城隍作主！萌水獺命名「青嶼」　背後原來有這個涵義

技嘉瞄準5G世代內容創作者　推出新系列高效筆電

生活熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話..

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學..

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

即／北北基5縣市「大雨特報」　..

超狂肉粽攤　營業10分鐘200..

安檢攔人「行李有青蛙」本尊曝光..

她左手腫爆像鱷魚腳！醫搖頭：撞..

快訊／鋒面要到了北部先變天　一..

這小蟲躲衣櫃　活3億年愛吃文件

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反..

全台變天！鋒面「橫掛」掃過....

「Uber條款」確定了！估6月..

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別..

更多熱門

相關新聞

Honda Civic Type R化身拉力硬漢

講到Honda Civic Type R，相信大多數人想到的都是其競逐全球最速前驅車的剽悍戰功；其2.0L VTEC渦輪引擎所造就出的306匹、40.81公斤米最大輸出，對於不少重口味的性能車迷來說，仍是津津樂道的一大話題

Honda Civic大陸推出小改款車型

Honda e電動車開放歐洲預購　

全新Honda City可望年底泰國問世

Honda HR-V小改款試駕

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面