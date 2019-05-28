「聲音怎變那麼娘」妙齡女狂盯手機！一上車神展開　本田男超配合…她糗爆奔逃

▲被嗆聲音太娘，本田男崩潰了！（圖／翻攝自臉書爆系故事館）

網搜小組／綜合報導

上錯車神展開！一名男網友分享超糗故事，日前休旅車停路邊等廠商送貨，不久後有陌生女上錯車，還反嗆「你聲音怎麼變的那麼娘？」超爆笑的結局，掀起網友歪樓回應「好想聽聽你的聲音」。

一名男網友貼心幫女友載貨，正當他停在路邊等廠商送貨時，忽然發現有人開啟後車廂，下秒一名25至30歲的妙齡女子坐上副駕駛座，專注盯著手機，並下達命令「老公，走了！」原PO當場傻住回應「呃…去哪？」

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豈料妙齡女一臉不耐煩回嗆「你聲音怎麼變的那麼娘？」原PO也慌了手腳表示「對不起…我娘，但還是有人叫願意我老公」，此話一出，彷彿踩到妙齡女的地雷，她不悅反擊「什麼你今天說話那麼挑釁呀，欠打嗎？」語畢後便抬起頭，雙方四目交接，女方才發現上錯車、講錯話，便急忙認錯「啊啊啊啊啊啊，對不起，對不起，我上錯車了」。

「沒關係…」原PO整個人心神未定，只見妙齡女羞紅著臉衝下車並趕緊拿走行李箱，默默站在路旁等「正牌老公」來接應，而原PO也下車查看廠商的身影，「就這樣…我們兩個人站在路邊，很尷尬」。

不久後，原PO看到一台Honda（本田）的白色休旅車CRV緩緩駛來，妙齡女趕緊跳上車後，打開車窗再一次道歉「不好意思」，才終於結束這場鬧劇。最後，原PO帶著五味雜陳的心情自嘲「唉，我娘，對不起，以後換車的話，我不要再買白色CRV了」，讓人哭笑不得。

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▲網友忍不住嘴角上揚！（圖／翻攝自臉書爆系故事館）

比悲傷更悲傷的故事，引起臉書《爆系故事館》的網友笑虧「女生好像都只認車不認車牌的」、「還跟她對話，也太好笑了！沒直接問～你哪位？ 」、「好想聽聽你的聲音」、「差點因為聲音娘而被揮拳，哈哈」、「所以故事告訴我們，要養成習慣鎖門XD」、「哈哈哈好鬧事」。

認錯車的糗事也釣出不少過來人，心有戚戚焉回應「開錯門上錯車這種事我也幹過…老公在後面的車上笑到並軌…沒體會過的，絕對無法理解當下有多尷尬！」、「我的同樣經歷是一個刺龍刺鳳的大哥」、「我也只認顏色跟大小，也常常上錯車，幸好我兒子女兒會幫我看車，現在再也不會上錯車了」、「我高中時也有上錯車的經驗，對方是大約30歲的男生，我還問他，我爸爸勒」。

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