漢光期間意外！林口「雲豹裝甲車」擦撞休旅車　幾近毫髮無傷

記者陳豐德／新北報導

「現在還在演習嗎？」陸軍機械化步兵第二六九旅的一輛雲豹裝甲車28日疑似進行演訓，凌晨8時許經過新北市林口區文化二路一段及仁愛路口要左轉時，因雙方沒有保持好安全距離，與一輛白色休旅車發生擦撞車禍，好險裝甲車邱姓男駕駛以及休旅車陳姓女駕駛都沒有受傷，民眾見狀趕緊錄下影片上傳引起熱議。

▲休旅車葉子板受損，雲豹裝甲車看似毫髮無傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方表示，雲豹裝甲車游28歲的邱姓士兵所駕駛，休旅車則是由47歲的洪小姐所開，當時兩台車都是要從文化二路左轉仁愛二路，因為沒有保持好車輛間的距離，才會釀成擦撞事故，所幸都沒有人受傷，雙方駕駛酒測值均為0mg/L，軍方要派人到場協助處理，詳細的肇事責任仍待監理單位判定。

▼漢光演習期間，林口一輛雲豹裝甲車與休旅車在左轉時發生擦撞事故。（圖／記者陳豐德翻攝）



雲豹八輪裝甲車（TIFV，Taiwan Infantry Fighting Vehicle）為中華民國陸軍兵工整備發展中心研發的八輪傳動裝甲車，整體設計是以適合台灣地形需求的前提進行，目前378輛已服役，預計總共生產662輛。

而陸軍機械化步兵第二六九旅，為中華民國國軍駐守於台灣桃園市的陸軍部隊，編配在陸軍第六軍團指揮部。隊名「雄獅部隊」。前身為陸軍步兵第二六九師，在精實案解編前本師師部曾長期駐防在桃園楊梅，因此又有「楊梅師」之稱。

▼車禍當時氣候不佳下著大雨，軍方人員下車指揮。（圖／記者陳豐德翻攝）

