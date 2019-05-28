　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

漢光期間意外！林口「雲豹裝甲車」擦撞休旅車　幾近毫髮無傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

「現在還在演習嗎？」陸軍機械化步兵第二六九旅的一輛雲豹裝甲車28日疑似進行演訓，凌晨8時許經過新北市林口區文化二路一段及仁愛路口要左轉時，因雙方沒有保持好安全距離，與一輛白色休旅車發生擦撞車禍，好險裝甲車邱姓男駕駛以及休旅車陳姓女駕駛都沒有受傷，民眾見狀趕緊錄下影片上傳引起熱議。

▲▼漢光演習期間，林口一輛雲豹裝甲車與休旅車在右轉時發生擦撞事故。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲休旅車葉子板受損，雲豹裝甲車看似毫髮無傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方表示，雲豹裝甲車游28歲的邱姓士兵所駕駛，休旅車則是由47歲的洪小姐所開，當時兩台車都是要從文化二路左轉仁愛二路，因為沒有保持好車輛間的距離，才會釀成擦撞事故，所幸都沒有人受傷，雙方駕駛酒測值均為0mg/L，軍方要派人到場協助處理，詳細的肇事責任仍待監理單位判定。

▼漢光演習期間，林口一輛雲豹裝甲車與休旅車在左轉時發生擦撞事故。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼漢光演習期間，林口一輛雲豹裝甲車與休旅車在右轉時發生擦撞事故。（圖／記者陳豐德翻攝）

雲豹八輪裝甲車（TIFV，Taiwan Infantry Fighting Vehicle）為中華民國陸軍兵工整備發展中心研發的八輪傳動裝甲車，整體設計是以適合台灣地形需求的前提進行，目前378輛已服役，預計總共生產662輛。

而陸軍機械化步兵第二六九旅，為中華民國國軍駐守於台灣桃園市的陸軍部隊，編配在陸軍第六軍團指揮部。隊名「雄獅部隊」。前身為陸軍步兵第二六九師，在精實案解編前本師師部曾長期駐防在桃園楊梅，因此又有「楊梅師」之稱。

▼車禍當時氣候不佳下著大雨，軍方人員下車指揮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼漢光演習期間，林口一輛雲豹裝甲車與休旅車在右轉時發生擦撞事故。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼漢光演習期間，林口一輛雲豹裝甲車與休旅車在右轉時發生擦撞事故。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
反對李進勇當主委　中選會官員張淑中請辭
15歲女友劈腿！台中男怒殺她全家　9歲弟慘遭割喉
高速公路要注意「虛線」　他被罰3000申訴「好冤枉」無效

關鍵字：漢光,雲豹裝甲車,林口,車禍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

漢光期間意外！林口「雲豹裝甲車」擦撞休旅車　幾近毫髮無傷

周杰倫叔叔揮拳打鄰居挨告　願1萬和解：只是輕輕甩一下

博士男「農藥＋飼料」毒殺8流浪狗　到案辯：「要毒老鼠」

公車路滑失控撞變電箱　中山北路5段陷入30mins「黑暗期」

桃園大雨路滑視線差　台61線西濱路段聯結車翻覆！車流塞3公里

男大生博同情辯沒闖紅燈不知「比中指」是侮辱　法官當庭打臉

阿伯「錢包被偷」無助抱頭！女網友心軟回頭看　宜蘭人傻眼：X還我眼淚

好貴的菸！超商店員自己偷一包　業務侵占被判罰金18萬

「邊緣男」六親孤絕！被繼父打到吐血　難忍15歲小女友劈腿殺她全家

轎車駛過高潮！騎士被「水噴射滿臉」氣炸檢舉　網正反開戰：雨天難免

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

漢光期間意外！林口「雲豹裝甲車」擦撞休旅車　幾近毫髮無傷

周杰倫叔叔揮拳打鄰居挨告　願1萬和解：只是輕輕甩一下

博士男「農藥＋飼料」毒殺8流浪狗　到案辯：「要毒老鼠」

公車路滑失控撞變電箱　中山北路5段陷入30mins「黑暗期」

桃園大雨路滑視線差　台61線西濱路段聯結車翻覆！車流塞3公里

男大生博同情辯沒闖紅燈不知「比中指」是侮辱　法官當庭打臉

阿伯「錢包被偷」無助抱頭！女網友心軟回頭看　宜蘭人傻眼：X還我眼淚

好貴的菸！超商店員自己偷一包　業務侵占被判罰金18萬

「邊緣男」六親孤絕！被繼父打到吐血　難忍15歲小女友劈腿殺她全家

轎車駛過高潮！騎士被「水噴射滿臉」氣炸檢舉　網正反開戰：雨天難免

工業廢水處理工程廠萬年清　今日以每股50元掛牌上櫃

天竺鼠遭棄咖啡店外…「悶太空包9小時」眼驚恐　寵物店員聞訊速救

射手女友火爆嗆「滾出去」…鬧翻還偷領錢　雙魚男崩潰：把我當工具人？

莫文蔚震撼宣布：不再辦大型巡演！　親揭「人生下半場」新規劃

漢光期間意外！林口「雲豹裝甲車」擦撞休旅車　幾近毫髮無傷

MUZIK／調查：一般人在28歲後就不會再尋找新音樂

7成應屆畢業生月薪少於2萬7！　拒絕與企業簽約「關鍵原因」曝光

【廣編】讓肌膚無負擔！nui nui新品上市　溫昇豪分享男神保養祕訣

周杰倫叔叔揮拳打鄰居挨告　願1萬和解：只是輕輕甩一下

用航空連接世界！紐西蘭航空砸856億　採購8架787-10夢幻客機

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

社會熱門新聞

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男..

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春..

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭..

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了..

台3線101K重機吵　酒醉男砸..

騎士揪肇逃貨車　靠這張最強「學..

無預警解僱！司機討回259萬加..

國道借油殞命　妻淚訴：勸他麥安..

高市警官未報備前往港澳滾雪球　..

沙鹿火災屋內有爆竹　無人傷亡

貼輔導長掌聲片網址　阿兵哥下場..

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺..

狠婦助夫自殺詐保險金　老鼠藥毒..

浮潛教練約夜遊　女大生控遭性侵

更多熱門

相關新聞

貨車翻覆撞路燈　警消搶救受困駕駛

連接新北市汐止區與北市內湖區的基11號疏散門，28日凌晨2時許發生一起嚴重的車禍意外。一名38歲的林姓貨車駕駛，開車汐止區要返回公司途中，行經該疏散門時，疑因車速過快失控側翻後，撞上路邊的號誌燈桿後夾在駕駛座內，林男受困車內將近1小時後被消防人員救出，送醫時尚有意識，目前正送往鄰近的醫院搶救中。

騎士揪肇逃貨車　靠這張最強「學士照」

女騎士遭砂石車撞倒困輪底　雙腿粉碎骨折亡

台中BMW大7連撞4車　駕駛經電擊救回

漢光35號演習啟動　F-16V、派里級雙艦納操演

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面