24歲受傷騎士揪出肇逃貨車　靠這張高雄最強「黑白學士照」！

▲最強素人「陳財佑」幫助警方找到肇逃駕駛。（圖／翻攝陳財佑粉絲團，圖中人物與當事人無關）



記者洪正達／高雄報導

素有高雄最強素人之稱的「陳財佑」抓漏廣告，因強大的廣告滲透力及相當醒目的「黑白學士照」，成了高雄家喻戶曉的人物。日前一名開著「陳財佑抓漏」車體廣告的小貨車，在岡山一處路口中擦撞機車後便逃逸無蹤，導致騎士全身多處外傷，最後警方也靠著這幅清晰的車體廣告找到了肇逃的貨車駕駛。

警方表示，日前在岡燕路與介壽東路口發生一起車禍，一名24歲的林姓騎士在轉彎處與貨車發生擦撞，造成騎士左手臂、右膝蓋受傷送醫治療，車禍當下貨車不僅沒停車等待警方處理，甚至還加速逃逸，不過事後林姓騎士描述了對方車輛的特徵後，讓警方快速找到肇逃的駕駛。

林姓騎士向警方表示，對方開著一輛後車廂有「陳財佑抓漏」車體廣告的小貨車，警方也因此線索逐一比對附近的監視器，並循線找到了肇事逃逸的的葉姓駕駛（63歲），但葉男僅表示不曉得當時發生車禍，才會繼續往前開，但警方不採信，仍將他以肇事逃逸移送法辦。

其實這位名叫「陳財佑」的學生，是一位網路上小有名氣的抓漏專家，他因為用自己畢業照當廣告，令人印象深刻，「據說高雄人有很多人在路上看過他」，從Google搜尋「陳財佑」後發現，以這張學生照做成的廣告，早已經出現在街頭巷尾當中，因清楚的黑白學士照，使得陳財佑成了高雄地區無人不知、無人不曉的「最強素人」。

▼據說所有高雄人都知道這張照片。（圖／翻攝自陳財佑粉絲專頁）



