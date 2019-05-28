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內湖貨車深夜翻覆撞路燈　27人花1小時救出受困駕駛

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▲▼消防人員動用27名人力，並利用破壞剪等工具，在凌晨4時許救出車禍受困的林男。（圖／記者趙永博翻攝）

▲消防人員動用27名人力，並利用破壞剪等工具，在凌晨4時許救出車禍受困的林男。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／台北報導

連接新北市汐止區與北市內湖區的基11號疏散門門口，28日凌晨2時許發生一起嚴重的車禍意外。一名38歲的林姓貨車駕駛，開車從汐止區要返回北市公司途中，行經該疏散門時，疑因車速過快失控側翻後，撞上路邊的號誌燈桿後夾在駕駛座內，林男受困車內將近1小時，才被消防人員救出，送醫時尚有意識，目前正在鄰近的醫院搶救中。

台北市消防局第三大隊內湖中隊副中隊長張馥亞表示，北市消防局28日近3時許接獲民眾報案表示，南湖大橋下有貨車翻覆，而車上駕駛受困於車內，北市消防隊立即派遣6車27人趕抵事發現場，執行救援任務。救難人員到場眼見車頭嚴重擠壓下扭曲變形，由於情況危急，救難人員隨即利用油壓破壞剪等多樣破壞工具，拉開扭曲變形的車頭。

救援過程當中，林男還一度昏迷，然而救難人員在不斷奮力的救援之下，在凌晨4時許，終於將林男從車內救出，林男被救出時生命徵象穩定，對痛仍有反應，僅小腿處有骨折現象，被救難人員救出後，救護車趕緊將他送往鄰近的內湖三總醫院急救，目前正在搶救中。

警方表示，目前已經派請員警前往現場蒐證，也有人力負責調閱相關監視器影像，至於這起車禍究竟是為何而引起，車輛又為何而會翻覆，警方認為還有待交通分隊員警進一步調查後才能釐清。

▲▼消防人員動用27名人力，並利用破壞剪等工具，在凌晨4時許救出車禍受困的林男。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼消防人員利用油壓破壞剪等工具，破壞貨車車頭才順利將林男救出。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼消防人員動用27名人力，並利用破壞剪等工具，在凌晨4時許救出車禍受困的林男。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼消防人員動用27名人力，並利用破壞剪等工具，在凌晨4時許救出車禍受困的林男。（圖／記者趙永博翻攝）

▲林男在4時許被救出後送醫搶救。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼貨車經過基11號水門時，疑似失控翻覆，地上留下長長煞車痕。（圖／記者趙永博攝）

▲貨車車頭撞上號誌燈桿，嚴重扭曲變形。（圖／記者趙永博攝）

▲▼貨車經過基11號水門時，疑似失控翻覆，地上留下長長煞車痕。（圖／記者趙永博攝）

▲救難人員將林男救出後，派請拖吊車輛要將翻覆的貨車吊走。（圖／記者趙永博攝）

▲▼貨車經過基11號水門時，疑似失控翻覆，地上留下長長煞車痕。（圖／記者趙永博攝）

▲貨車經過基11號疏散門時，疑似失控翻覆，地上留下明顯煞車痕。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：貨車,路燈,救援,南湖大橋,車禍,緊急救援,消防人員

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