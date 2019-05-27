車停內線狂閃雙黃燈！她擔心駕駛「需救援」急向前　真相曝光...網罵爆

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臨時停車卻停在路中央？高雄市岡山一名女網友在臉書上發文，看見一台黑色轎車打雙黃燈停在馬路中央，她原先以為車輛故障，打算走向前關心，沒想到真相卻讓她傻眼了，原來只是駕駛懶得靠邊停車，於是大剌剌將車停在路中央下車買東西，畫面曝光後，不少網友直呼，「這太誇張了吧！」

▲▼男子直接將車輛停放在內線車道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，打從駕駛下車她便注意很久了，原以為駕駛車子壞掉需要救援，原本還想向前關心，「結果...你是停這樣下車買東西...」，讓她忍不住怒批，「你打著雙黃燈你知道你下車之後多少車為了你讓路嗎？」

只見畫面中一台黑色轎車大剌剌地停放在內線車道，還打著雙黃燈，讓行經該路段的用路人以為駕駛碰上狀況，紛紛繞道而行禮讓黑色車輛，但下一秒身穿白色上衣、紅色短褲的男子緩緩從馬路另一端走來，開啟後座車門放東西，而後回到駕駛座開車。原PO傻眼之餘也稱，「我相信有心一定能檢舉他，替那些有讓路的人討回公道，還有還我一顆想幫助你的心」！

這一幕也讓網友們恍然大悟，大馬路儼然成了黑車駕駛的臨時停車場，忍不住大罵，「扯爆了，旁邊就有車位了，不停？三寶無極限，馬路當你家膩」、「這是內側車道，快車道欸，他有病還是超級宇宙大尾？」、「超級無敵自私」、「只有三寶可以超越三寶啊」、「臉皮厚到子彈打不穿」、「還有一個逆向的阿嬤！這裏到底發生了什麼事」、「太囂張了」、「恥力無極限」、「停路邊都有困難？？駕照用雞腿換的？？？」

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