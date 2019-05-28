小女友家庭不睦！18歲女買「糧食+小雞」帶她走　隱居山上廢棄工寮

▲18歲女帶著15歲小女友到山中隱居。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／台中報導

2017年時一名18歲的女子畢宇晴在網路上結識15歲少女小安（化名），2人隨即交往，因小安與家人相處不睦，畢宇晴便慫恿她與自己到奇萊東稜帕托魯山下森林隱居，結果下山購買補給品時，行蹤被警方察覺東窗事發。畢宇晴一審被依準略誘罪判刑6月；二審則因她與對方家屬達成和解，獲緩刑3年，期間須付保護管束。

據了解，擁有多重身分的畢宇晴，擁有另一個較為人所知的名字「白凜」，利用臉書粉絲團「鏡音王國」，從2014年開始陸續誘拐多名未成年少女登山，畢宇晴曾為男兒身，當時的名字叫張峻瑜，成年後便轉性成為女人，並改名為張詠芸，而後才又改名為畢宇晴。

根據判決書，2017年1月間畢宇晴在網路上認識年僅15歲的小安，2人迅速燃起愛火，2月便展開交往，成為以共同經營生活為目的的親密朋友。但畢宇晴明明知道小安年紀尚輕，心智思慮尚欠成熟，與家人相處又不和諧，竟在同年4月12日前的某日，慫恿小安脫離家庭與她共同生活，並在數日後將小安接到自己位於台中市的住處同居。

小安的父親發現女兒不見後，趕緊用小安的臉書帳號搜尋平日往來的朋友，發現畢宇晴留下的電話號碼，撥打電話才得知，原來女兒與畢宇晴在一起。畢宇晴見狀不妙，決定帶小安到山上隱居。4月20日上午10時45分許，畢宇晴與小安將登山裝備、衣物、空氣槍等物品準備齊全後，揹著登山包離開住處，2人更沿途購買糧食、種子、小雞等物品，並開車到台北市載走不知情的陳姓友人。

▲雲雲到超商採買補給品時被警方發現。（圖／ETtoday資料照）

對事件一無所知的陳姓友人與2人一同前往花蓮縣秀林鄉合流露營區，同月23日上午7時許3人從合流露營區內的奇萊東稜登山口開始登山，途中因陳姓友人身體不適，畢宇晴便請陳姓友人先回乾溪溝取米，等她回頭再帶他會合，便繼續帶著小安行經9K工寮、帕托魯山下森林。

經過了數日的登山行程，畢宇晴與小安同年5月5日在江口山南方2公里處紮營，2人還計畫在廢棄工寮定居，而陳姓友人則因身體不適，在巧遇路過的登山客後，便先跟著登山客返家了。

這些日子以來，小安的父母聯繫不上脫離家庭的女兒，焦急地報警處理。警方經一番追查發現了5月9日自行下山到便利超商買補給品的畢宇晴，並查扣她的手機，5月10日下午2時30分許，也順利找到離家的小安。

一審法官認為事證明確，判處畢宇晴有期徒刑6月，但她不服決定上訴；二審法官考量，畢宇晴因為罹患DSM-5中「自閉症類群障礙症」與「性別不安，性別已轉換」，導致她辨識行為違法能力較正常人低，且附有醫院證明，加上畢宇晴與對方家屬已達成和解，獲緩刑3年，期間須付保護管束。

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