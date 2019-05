亞裔西點軍校生意外腦死　最高法院批准「留精保後代」

▲西點軍校學生彼得(Peter Zhu)。(圖/翻攝自Twitter/@Light2Usa)



國際中心/綜合報導

年僅21歲的亞裔西點軍校學生彼得(Peter Zhu),今年2月在滑雪場不幸發生意外離世,而他的父母因失去獨生子而傷心欲絕,他們決定向法院要求取回彼得的精子,未來可以繼續延續家族血脈。紐約最高法院法官柯蘭傑洛( John Colangelo)最後宣布,這對父母可以拿回彼得的精子,且不會對包含生育在內的用途做任何限制。

今年2月23日彼得在紐約州北部西點軍校滑雪場發生意外,因脊髓嚴重斷裂,醫院最後宣判腦死。彼得也早在生前就簽署了器官捐贈同意書,但沒有任何遺囑可以執行取精,因此他的父母也向法院請願,希望能允許醫院取出彼得的精子。他們3月底在聽證會上表示,擁有一個家庭是彼得一直以來的願望,只有現在保存他的精子,才有可能替彼得完成夢想。

這項要求讓法院與醫學倫理專家傷透腦筋,他們除透過父母了解彼得的「生前意識」外,也找來西點軍校的教官做平衡。西點軍校教官帕斯摩爾(Marc Passmore)表示,校內每個高年級生都必須在類似棒球卡的卡片後方,寫下自己的願望,而彼得的願望就是「在30歲前結婚,生下3個孩子,並成為一名職業軍官。」

最後柯蘭傑洛裁定,法律賦予彼得的副木,決定「生物遺產的權利」,且法院不會限制要用在生育或是其他用途。柯蘭傑洛表示,這項法案決定了親屬決定權的優先順序,從醫療代理人、配偶或伴侶、18歲以上的子女,到父母中的任何一方,「彼得沒有合法配偶與子女,因此他的父母可以做最後決定。」

不過未來能否找到代理孕母生產仍有疑慮,加上無法確定是否有醫師願意執行這項生育手術。

