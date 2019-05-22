亞裔西點軍校生意外腦死　最高法院批准「留精保後代」

▲西點軍校學生彼得（Peter Zhu）。（圖／翻攝自Twitter／@Light2Usa）



國際中心／綜合報導

年僅21歲的亞裔西點軍校學生彼得（Peter Zhu），今年2月在滑雪場不幸發生意外離世，而他的父母因失去獨生子而傷心欲絕，他們決定向法院要求取回彼得的精子，未來可以繼續延續家族血脈。紐約最高法院法官柯蘭傑洛（ John Colangelo）最後宣布，這對父母可以拿回彼得的精子，且不會對包含生育在內的用途做任何限制。

今年2月23日彼得在紐約州北部西點軍校滑雪場發生意外，因脊髓嚴重斷裂，醫院最後宣判腦死。彼得也早在生前就簽署了器官捐贈同意書，但沒有任何遺囑可以執行取精，因此他的父母也向法院請願，希望能允許醫院取出彼得的精子。他們3月底在聽證會上表示，擁有一個家庭是彼得一直以來的願望，只有現在保存他的精子，才有可能替彼得完成夢想。

這項要求讓法院與醫學倫理專家傷透腦筋，他們除透過父母了解彼得的「生前意識」外，也找來西點軍校的教官做平衡。西點軍校教官帕斯摩爾（Marc Passmore）表示，校內每個高年級生都必須在類似棒球卡的卡片後方，寫下自己的願望，而彼得的願望就是「在30歲前結婚，生下3個孩子，並成為一名職業軍官。」

最後柯蘭傑洛裁定，法律賦予彼得的副木，決定「生物遺產的權利」，且法院不會限制要用在生育或是其他用途。柯蘭傑洛表示，這項法案決定了親屬決定權的優先順序，從醫療代理人、配偶或伴侶、18歲以上的子女，到父母中的任何一方，「彼得沒有合法配偶與子女，因此他的父母可以做最後決定。」

不過未來能否找到代理孕母生產仍有疑慮，加上無法確定是否有醫師願意執行這項生育手術。