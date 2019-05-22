影／他心累曝「8項月開支」：生活為何這麼艱難？　「OOO」卻成亮點！網問爆

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離家的遊子出外生活不易，尤其在這個什麼都漲就薪水沒漲的時代，每一筆開銷都要好好拿捏，才能避免成為月光族！一名網友將自己一個月的開銷分享至臉書，忍不住感嘆「為什麼生活會如此艱難？」但網友卻紛紛歪樓，直問「為什麼OOO要吃到3罐？」

▲出外打拚每一筆開支都要特別小心翼翼。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

一名網友在臉書社團「爆怨公社」整理出一張月開支表如下，算完之後他感到相當感慨，詢問「那個...我有少算到什麼嗎？心已累」，他也忍不住問上蒼，「為什麼生活會如此艱難？握未來的手該怎麼堅強？」

只見他條列出8項每月必需的支出：

三餐：60x3x30=5400

油錢：100x20天=2000

房租：6500/月/4坪

水電：1500/月

電信費：1100/月

水：50x6=300

快剪：250/月

張國周：120/瓶x3=360

總計：17410

但這張表曝光後，不少網友的焦點反而在「張國周強胃散」，紛紛詢問「我比較想知道，為什麼張國周要吃到3罐？當麵茶粉吃嗎？」、「一個月要三罐張國周...？」、「張國周可以吃到3罐，你當保養品吃啊」、「張國周三罐？？？你還好嗎？？？」、「張國周...是當胡椒粉配飯嗎...」、「胃散這筆很驚人」、「我以為張國周是你的債主⋯⋯」、「張國周有VIP了是嗎？」、「張國周是亮點」。

原PO則在留言處揭密張國周用量這麼大的原因，「腸胃不好一吃飯就脹氣...」、「胃食道逆流很嚴重」，不少人紛紛建議他就醫檢查、照胃鏡，以免小病拖成大病。

▲原PO記下每個月的開銷，倒數第二行卻成亮點。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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