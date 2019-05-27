圓夢！24名身心障礙學童衝出台灣　完成藍天白雲世界拼圖

▲社團法人中華信願榮景協會旗下IN義工團籌辦「夢飛行2019」，要帶24名身心障礙學童衝出台灣。（圖／IN義工團提供）



生活中心／綜合報導

「出國」對於一般人來說是件相當容易的事，但對於身心障礙學童卻是像夢一樣遙遠，為了讓這群小朋友勇敢跨出第一步，社團法人中華信願榮景協會旗下IN義工團籌辦「夢飛行2019」，要帶24名身心障礙學童衝出台灣，體驗飛行圓夢遊香港，希望透過這趟飛行夢想，讓他們在成長路上，能夠勇敢追夢，創造精彩⼈生！

在過去六年，夢飛行的小朋友都是由香港飛到台灣，受到香港夢飛行的啟發，這是台灣第一次自己籌辦的夢飛行之旅，希望能帶領小朋友發現自己最美的那一面，相信自己肯定自己，活動服務對象主要是為未乘搭飛機並來自中低收入戶家庭的學童，符合條件的對象與其家長需經過大會面談及甄選，以確認參加資格。

▲希望透過這趟飛行夢想，讓他們在成長路上，能夠勇敢追夢，創造精彩⼈生。

「很興奮！渴望能欣賞飛機下的風景，體驗飛的感覺」在面試時學童們的雀躍心情完全藏不住，此次「夢飛行2019」共錄取24名身心障礙學童，分別來自林口特殊教育學校、天母啟智學校、格致國中、景美國⼩特教班、博嘉實小資源班、士林工坊、南湖高工、八里國中。

在身心障礙兒童的世界，許多簡單的體驗都是個大挑戰，更何況是一個飛行的夢，透過此次活動幫助被侷限自由的夢天使，共同完成心裡那片藍天白雲的世界拼圖，讓夢想與勇氣一同起飛！同時也讓學童及家長們知道他們並不孤單，社會上仍有許多人關懷他們，在身心靈上給予支持與力量，在學童內心種下一顆能量的種籽，讓學童在成長的路上正面迎向人生。

▲舒子晨及胡恩瑞受邀成為親善大使，今年將攜手帶著夢天使們，陪同他們一起讓夢想起飛。



對於公益總是不遺餘力的舒子晨及胡恩瑞，今年將攜手帶著夢天使們，陪同他們一起讓夢想起飛，並受邀請成為「夢飛行2019」親善大使，他們將於6⽉4日至6月6日與24位首次搭乘飛機並來自基層家庭的身心障礙兒童及其學童一名家長乘搭飛機由台灣抵達香港。另外，民視藝人梁佑南、方琦、陳彥廷及林則希熱心公益也共同響應，希望透過三天的奇幻旅程，讓所有的學童在心中種下一顆種籽，相信自己能夠在成長的旅途上，勇敢的追尋夢想並使之成真。