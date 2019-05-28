3年砸18億！計程車汰舊換新補助方案出爐　逾12年↑小黃最高補35萬

▲交通部針對計程車汰舊換新給予補助，汰換成電動車最高可補助35萬。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

「計程車汰舊換新補助」方案出爐！交通部第一階段先針對車齡逾12年的計程車給予汰換補助，補助金額分別為燃油車15萬元、油電混合車25萬元、電動車35萬元，預計自6月3日起受理申請。公路總局指出，預計分3年補助1.2萬輛，若計程車全汰換成燃油車，估至少花費18億元。

總統蔡英文2月曾偕同行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍，邀請計程車業者代表到總統府進行茶敘，盼能了解業者經營狀況與遭遇的各項挑戰，並提到推出「汰舊換新補助方案」，最高將補貼計程車35萬。

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▲為提升計程車品質，交通部3年估砸18億，補助小黃汰舊換新車輛。（圖／記者林敬旻攝）

根據統計，全台目前共有約8.7萬輛計程車，平均車齡為7.5年，但車齡逾12年的計程車就有超過1.7萬輛。交通部指出，計程車汰舊換新補助方案，預計自6月3日起受理申請，第一階段將優先補助車齡超過12年的個人、合作社及自備車輛參與經營者（靠行）車輛，汰換成燃油車補助15萬元、油電混合車25萬元、電動車35萬元。

▲計程車汰舊換新補助分2階段撥款，避免司機申請補助後卻沒如實換新。（圖／記者林敬旻攝）

該補助方案預計分3年陸續給予補助，今年先補助5000輛，明年補4000輛、後年再補3000輛；若申請補助的計程車全汰換成燃油車，3年估花費18億元，全汰換成電動車補助金額則高達42億元。

另外，由於過去曾發生請領補助經費後卻沒如實換新狀況，因此，該補助案將分2階段撥款，購車後會先核發70％，6個月內無交通違規記點、乘客申訴等，可給予剩下30%補助款。