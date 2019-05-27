北部地區端午節連假　省道交通資訊報你知

▲北部地區端午連假，替代路線圖。（圖／公路總局一工處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

再過10天就是端午連假了！公路總局一工處27日指出，針對端午連假期間，出現大量車潮，省道長程旅次分別規劃台61線西濱快速公路，為國1及國3替代路線、台9線為國5替代路線，以紓解國道車流；預估台61線南下車流於6月7日上午9時至下午4時為車多時段，北上車流則預計於6月9日午後湧現，籲請民眾留意。

另外，該局特別提醒用路人，連假期間國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，於6月7日全天(0-24時)將封閉南下匝道，欲往國道南下的用路人可依循螢光黃底的標誌牌面改道行駛。

公路總局一工處表示，端午節連續假期，自6月7日至9日為期3天，預估返鄉、出遊人車激增。因此該局針對省道長程旅次，分別規劃台61線西濱快速公路為國1及國3替代路線、台9線為國5替代路線，以紓解國道車流；預估台61線南下車流於6月7日午9時至下午4時為車多時段，北上車流則預計於6月9日午後湧現。

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台61線66K+206~260鳳鼻隧道北端前，南北雙向路幅縮減為單車道，預期將無法容納連假期間大量車流。請行駛台61線南北向長程旅次民眾提早規劃改道，可由台66線新屋交流道轉台31線至湖口，再由台1線至竹北銜接台68線，以避開施工路段。另外，國5壅塞時可選擇台9線北宜公路為替代路線，沿著螢光黃底替代路線標誌及「幸福公鹿」牌面行駛，替代路線不迷路。

連假期間省道短程旅次預估車多時段為每日10時~19時，主要出現於(1)台2線台2乙線關渡~淡水段(2)台2線金山~萬里段(3)台2線基金二路~大武崙段(4)台2線瑞濱~鼻頭及澳底~頭城(5)台2丙暖暖~平溪(6)台3、台4線大溪、慈湖、石門水庫(7)台3線三峽老街。

「2019福隆沙雕藝術季」活動地點為福隆海水浴場，屆時台2線福隆路段將出現大量車潮，且周邊停車場車位有限，請民眾搭乘大眾運輸系統(台鐵、國道客運或市區公車)前往，以節省旅行時間。

為解決新竹台68線與台15線竹港大橋交通瓶頸問題，將於6月6日(21時)起封閉台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道，用路人可依設置之導引標誌續行台68線主線至終點後，經榮濱路銜接相關道路至台15線南下。

省道即時交通資訊網新版APP「幸福公路」已上架，提供道路績效、即時路況資訊、公路影像畫面等9大功能，用路人可利用安排路線。