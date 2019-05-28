普悠瑪最新究責！范植谷6/3被解除中國驗船中心董座　接任人選曝光

▲交通部確定解除范植谷中國驗船中心董事長職務。（圖／桃園市政府提供）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪2018年10月21日發生翻覆意外，造成18人罹難，當時任台鐵局長的范植谷經手136輛普悠瑪列車採購、驗收、測試到投入營運，被加重懲處記1大過2小過，雖行政責任調查仍待行政院核定，懲處未定案。交通部已規劃於6月3日解除范植谷中國驗船中心董座一職，改派前航港局長謝謂君接任。記者致電范植谷，但對方未接手機，目前無法取得回應。

翻車意外發生至今已七個月，交通部部長林佳龍22日就曾證實，經過行政調查釐清責任，確定解除范植谷中國驗船中心董事長職務，但當時還未確認時間點與接班人選。交通部今（28）日表示，經通盤考量，交通部已行文驗船中心，解除公股董事及董事長范植谷之職務，改派前航港局長謝謂君擔任中國驗船心中董事長，預計將於6月3日舉行董事會，料將順利通過這項最新的人事安排。

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▲普悠瑪翻車意外發生至今已七個月。（資料圖／記者宋良義攝）

普悠瑪出軌意外造成旅客18人死亡、267人受傷，交通部、台鐵局原本懲處20人，但林佳龍上任後，認為懲處過輕，要求交通部、鐵道局、台鐵局再啟動「事故責任調查」。前局長范植谷從1小過加重為記1大過2小過、周永暉從1小過加重為記2小過、鹿潔身從1大過加重為1大過1小過。

由於普悠瑪號採購案於民國99年決標，當時台鐵局長為現任中國驗船中心董事長范植谷，隨後於101年交車、102年投入營運，范都全程參與採購、驗收及通車；待普悠瑪號102年正式營運後，台鐵局長則改由現任觀光局長周永輝接任，接著由鹿潔身接棒，普悠瑪翻覆便是在鹿任內發生的。

據了解，范植谷任內經手136輛普悠瑪列車採購、驗收、測試到投入營運，周永輝則是在任內對16輛普悠瑪列車採購間收測試至營運階段，未能確實督導，最新懲處新增督導主管及第一線人員共10人，全案4月16日已報行政院，目前尚未核定。