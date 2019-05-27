叫車起租最少以「小時」計費　Uber：違《憲法》保障人權

▲上百輛Uber司機之前集結上凱道抗議。（資料圖／記者李毓康攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

交通部宣布修正《汽車運輸業管理規則》第103條之一，相關規範已預告截止，目前正在進行後續法制作業程序。Uber今（27）日發聲明表示，大台北地區到桃園機場，苗栗以北到桃園機場，通通是1小時內可以到的行程，卻因草案被迫按1小時的計價單位計算，已經違背憲法所保障的人民基本權利。

據了解，交通部已在上周末開過法規委員會，緩衝期從3個月延長到4個月，將在公告後4個月開始執法，不過路政司司長司長陳文瑞對此沒有正面回應。他解釋，目前都還在討論，還沒有正式發布，法規的發布有一定的程序，先前預告期兩個月到期後，再做意見整理檢討，檢討內容送交通部的法規委員會，部務會報再做檢討修正，後續才會辦理發布作業。

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Uber今（27）日發布聲明指，現行營運模式遵守2017年與交通部達成的協議，與租賃業者合作，由科技平台以App協助找尋需用租賃車之租車人，讓小客車租賃業者做為派遣及營運主體，由小客車租賃業者依租賃車型、車輛新舊等各項因素並參考Uber平台提供之參數後決定租車費用。

Uber指出，草案內容規範未來租賃業必須「以1小時為起租時數」，請教法務專家研究消保法以及「小客車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」與「小客車租賃定型化契約範本」後，發現定型化契約內所寫的日租跟時租，只是列舉其中兩種計算租金的方式，不是限制不得以分鐘為單位來計算。

Uber表示，過去因科技限制，所以當時的定型化契約寫了日租跟時租，以及未滿1小時的租車逾時還車就用1小時來計算，但現今的科技已經可以精算到分秒，租賃車業者願意提供讓租車人使用多久的車子就收多少租金，計算單位到分鐘，才能真正兼顧消費者權益。

Uber認為，交通部要求Uber以1小時為起租時數，是修法對租賃業營業範圍的限制，也是對消費者租車時間的限制，已經違背憲法所保障的人民基本權利。Uber說，依據該草案規定，沒有超過一小時車程的趟次都不能接，大台北地區到桃園機場，苗栗以北到桃園機場都是1小時內可以到的行程，卻因草案而被迫需按1小時的計價單位計算費用。

交通部曾說明，本法規修正的預告期2個月，法規修正實施後，Uber等業者的車輛可與小客車租賃業合作，提供1小時以上的以時或以日計費的附駕駛載客服務，或可轉移到「多元化計程車」方案，依現有牌照納管，並在現有計程車總量下調度，避免造成運輸乘車市場的供需失衡。