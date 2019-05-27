令和時代「首次國宴」菜單曝光！富士山型冰淇淋最搶眼

▲日本天皇德仁主持令和時代首次國宴，款待美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者林彥臣／綜合報導

日本天皇德仁與皇后雅子在豐明殿主持「令和時代」的首次國宴，款待的來訪的美國總統川普與第一夫人梅蘭妮雅，受人矚目的首次國宴的菜單也正式曝光。

根據日媒報導，宮內廳曝光的菜單，包括法式蔬菜清湯、法式嫩煎比目魚、牛排、沙拉（萵苣番茄為主）、富士山造型冰淇淋（香草口味作為峰頂，抹茶口味作為底部）、水果（甜瓜）。

另外酒類與飲料的部分，餐前飲料包括雪莉酒（Sandeman Medium Dry）、柳橙汁、番茄汁，餐中酒包括白葡萄酒（Puligny-Montrachet 2002）、紅葡萄酒（ChâteauLafitteRothschild 1996）、香檳（Moet et Chandon Don Perignon 1999）餐後酒干邑白蘭地（Hennessy Extra）、利口酒（Cointro，mint）、威士忌（30年balantine）。

晚宴一開始天皇致詞表示，上皇夫婦迄今一直悼念戰歿者對於這段歷史始終銘記於心，日美關係是構建於許多人們犧牲與獻身努力之上，兩國國民殷切期盼，進一步加深毫不動搖的羈絆，朝向充滿希望的未來，為世界和平與繁榮作出貢獻。

川普則在致詞表示，日本新年號令和意味著「美麗的調和」，日美同盟是「豐厚的資產」。