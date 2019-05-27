　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓綁架、美中貿易　川普會談安倍「17項重點總整理」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。2019年5月27日。（圖／路透）

▲川普與安倍在會談後舉行聯合記者會，發表會談內容。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

美國總統川普（Donald John Trump）訪問日本4天，27日上午參加歡迎儀式並會見日本天皇德仁，下午則與首相安倍晉三會談，探討北韓綁架日本人質一事，更與受害者家屬見面。會後，川普與安倍共同舉行聯合記者會，統整今日會談要點。

綜合日媒NHK報導：

安倍：日美同盟是世界最緊密的合作關係

安倍晉三在記者會上提到，根據平和安全法制，日美互相幫助、成立同盟，他個人也與川普有親密的信賴關係，日美關係不可動搖，比石頭還堅硬，成為世界上最緊密的同盟，「在令和新時代，日美將作為真正的全球夥伴，主導國際社會的平和與繁榮」。

川普：日美同盟是世界安定、繁榮的基礎

川普指出，能夠再次訪問日本、作為新天皇的第一位國賓，接受日本溫暖歡迎，他感到很榮幸，也見識了擁有悠久傳統的日本皇室開啟新時代的歷史性瞬間，希望天皇能繼成先皇的傳統。另外，川普提到，他一直很想看相撲比賽，力士比他想像中更強壯、魁梧，能夠頒發「美國總統盃」感到很榮幸。

▲▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。2019年5月27日。（圖／路透）

▲安倍晉三表示，會積極處理北韓綁架日本人質的問題。（圖／路透）

安倍：會積極果斷的解決北韓綁架日本人質問題

安倍表示，針對北韓情勢，日美的立場是一致的，他有意直接與北韓領導人金正恩會面，而川普也能支持他的決定，與受害者家屬會面後，將全力幫助日本，讓綁架問題盡早解決。

安倍：G20峰會要成功，日美合作不能少

安倍提到，6月將於大阪舉行G20峰會，川普也相當期待，但要讓峰會成功，日美的合作更是不可缺少，會持續與川普保持合作關係。

安倍：實現自由開放的「印度太平洋構想」（vision）

安倍表示，日美首腦會議中，他們談論到能源、數碼及基礎設施的領域，為了實現自由開放的印太構想，日美合作也著實的一步步前進，今後也將為共同願景而努力。

貿易談判要盡速！

安倍指出，世界上最為協助美國經濟的就是日本企業，距離上次日美首腦會談不過一個月，日企對美國的投資就多了10億美元，日美經濟關係將以「雙贏」形式擴大發展。此次會談就是希望能盡速達成結果，基於日美信賴關係，會加速討論。

川普：貿易談判即將舉行

川普認為，日美貿易談判對兩國都有利益目標，對日本是要減少貿易赤字，對美國是消除促進出口貿易的堡壘，對此，貿易談判會很快就有結果可以發表。

川普：感謝日本接受駐留美軍

川普表示，日本不僅有意購買105架新F-35匿蹤戰機，也願意讓美軍駐留，代表美國人獻上感謝，同時，未來日美也會一起訓練、從事軍事活動。

川普：解決北韓綁架問題，讓人質盡速回國

川普提到，會與安倍協力維持與北韓的平和，尤其日美合作關係穩定，對北韓的方針皆是祈求平和，因此希望北韓領導人金正恩改革國家政策「去核化」；另外，美韓之間也有經濟、安倍特別重視的綁架問題等，希望美國能在此問題上協力。

▲▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。2019年5月27日。（圖／路透）

▲川普認為北韓有龐大的經濟潛在性，希望北韓去核化。（圖／路透）

川普：北韓有龐大的經濟潛在性

川普針對北韓局勢指出，金正恩想要將北韓打造為一個有強大經濟的國家，但他也理解只要繼續發展核子，經濟發展就是不可能的事，「金正恩頭腦很好，我不急，光是這2年沒有核子實驗的現狀，我就已經滿足了」。

安倍：日韓外交正常化的方針並沒有變

安倍表示，雖然日韓首腦會談目前為止還沒確定，但等到日韓間的綁架、核子、導彈等問題全面解決後，希望日韓能夠正常外交的目標方針並沒有變化，作為日本首相也會盡全力達到此目標。

安倍：希望透過美中談話解決問題

安倍針對美中貿易問題指出，美國及中國是世界第一、第二的經濟大國，美中之間建立安定的經濟關係對日本及他國都是非常重要的事，希望透過有建設性的對話來解決問題。

川普：維持對北韓的制裁

川普認為，目前北韓並沒有遠程彈道導彈發射，相信總有一天能與金正恩在談判中達成協議，特別是北韓對中國、韓國而言處於一個很好的地理位置，因此目前將維持對北韓的制裁。

安倍：作為日本要為伊朗的情勢負責

安倍表示，對於伊朗情勢緊張、核協議一事，中東地區和平穩定與否對日本、美國來說都極其重要，因此作為日本，會去思考日美關係緊密，要如何緩解伊朗的緊張情勢。

川普：美日談判相當順利

川普指出，美日之間有好幾年、處於無法置信的龐大貿易不均衡，不過日本是優秀的企業家、也是極好的協商者，美國面臨著嚴峻的立場，但與日本的談判相當順利。

▲▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。2019年5月27日。（圖／路透）

▲川普表示與日本的談判相當順利。（圖／路透）

川普：沒有想要傷害伊朗的打算

川普表示，伊朗在他上任時非常恐怖，在敘利亞等中東地區都有戰爭，「所有的攻擊背後都有伊朗」，但現在伊朗因經濟制裁而面臨重大困難，他沒有傷害伊朗的打算，反而，他相信伊朗有經濟的潛在能力，將目標放在伊朗的體制轉換，「沒有核武器的伊朗才有希望」，希望能與伊朗進行新的談判。

安倍：支持美韓進程

安倍表示，川普替他向金正恩轉達想法，他作為日本首相、代表受害者家屬都非常感謝，對川普的方法也抱有希望。另外，對北韓9日的短程彈道導彈發射是違反聯合國安理會的決議感到遺憾，同時，對川普及金正恩之間的關係再次表達敬意，北韓的非核化、日美韓合作、國際社會合作等，對於現在的美韓進程表達支持。

ET快訊
影片曝光！女騎士遭砂石車撞倒困輪底　雙腿「粉碎骨折」失血亡
點頂級牛排要求「半熟」！他一翻背面瞬間傻了：怎麼吃

關鍵字：川普,美國,日本,訪日,安倍,北韓,綁架,人質,日韓要聞,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

摘到300多株幸運草　他自曝躲過15次死亡威脅…被車輾過仍倖存

天皇夫婦全程免翻譯　川普嚇到…「英文在哪裡學的？」

美國禁完華為…下一步禁人才？　從教授到留學生遭波及

抵不住39度高溫「一碰就碎滿地」！　北海道10萬株鬱金香被曬死

剛果船遇壞天氣沉湖底「至少30死200人失蹤」　市長：乘客多是老師　

「升級戰略」守南太平洋！　澳洲總理連任後將訪索羅門群島

重申支持一帶一路！　馬哈迪：中國繁榮，馬來西亞也會繁榮

北韓綁架、美中貿易　川普會談安倍「17項重點總整理」！

妻摔落3米高山坡！YouTuber老公全程錄下　痛哭擁抱太矯情挨轟

請直接下地獄！屁孩殘忍踹飛橘貓　富豪：懸賞20萬抓人

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

痛到睡著！日本女生挽臉初體驗 醒來驚嘆：皮膚真的變光滑了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

摘到300多株幸運草　他自曝躲過15次死亡威脅…被車輾過仍倖存

天皇夫婦全程免翻譯　川普嚇到…「英文在哪裡學的？」

美國禁完華為…下一步禁人才？　從教授到留學生遭波及

抵不住39度高溫「一碰就碎滿地」！　北海道10萬株鬱金香被曬死

剛果船遇壞天氣沉湖底「至少30死200人失蹤」　市長：乘客多是老師　

「升級戰略」守南太平洋！　澳洲總理連任後將訪索羅門群島

重申支持一帶一路！　馬哈迪：中國繁榮，馬來西亞也會繁榮

北韓綁架、美中貿易　川普會談安倍「17項重點總整理」！

妻摔落3米高山坡！YouTuber老公全程錄下　痛哭擁抱太矯情挨轟

請直接下地獄！屁孩殘忍踹飛橘貓　富豪：懸賞20萬抓人

蜷川實花 X BAPE聯名全系列公開　花卉＋迷彩鯊魚嘴外套華麗滿分

美商務部「制裁黑名單」　驚見台灣「這8間」公司及個人！

韓國瑜唸心經喊高雄發大財　《只是賭藍》貼「高雄要發大財心經」

施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版

台南眾神會議善化場　91家簽署優質廟會「行動公約」

光頭節唱「朋友」　潘恒旭糗當「人形立牌」：代打！不是我歌單

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

YG社長性招待富豪　受害女遭掐脖性侵：尖叫狂哭，以為要死了

突手麻腳抽痛！　醫解析「糖尿病5大神經病變」：受傷都不知道

板橋大觀國小變身遊樂園！超繽紛「彩虹溜滑梯」免費瘋玩

國際熱門新聞

日男胸口插刀爆血　名古屋鬧區慘..

23歲小哥「割完包皮變冰棒」　..

男師不當撫摸女學生　16秒片曝..

2歲男童狂哭　狠保姆倒50g鹽..

川普帶頭圍毆華為　美企憂心自傷

男子疑遭鱷魚攻擊　左臂胸部被啃..

第10人！魂斷珠穆朗瑪峰　最後..

中美女主播激辯　網嚇：她拿過演..

天葬村隔離肉骨簍空大體　詭異大..

日本超殺正妹IG曝光　殺到菜刀..

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：..

他買了三明治　拆開包裝…神中招

小情侶搭計程車沿途鹹濕吻　司機..

即／秘魯北部發生規模8.0強震

更多熱門

相關新聞

妻摔落　YouTuber老公錄影挨轟

美國猶他州知名YouTuber肖恩（Shaun McBride）先前與家人到夏威夷旅遊，過程中他的妻子珍妮（Jenny）不慎從山坡處滑落，摔落的高度大約是3到4公尺之間。這對夫妻23日發布影片，兩人談及這段經歷時，妻子忍不住落淚並與老公互相擁抱，不過卻被網友抨擊小題大作，只是想吸引更多點閱。

川普：伊朗不用政權更替　棄核就好

生命靈數看個性　美日韓領導人全是4

度假遭鯊魚噬咬　整條左腿消失

川普會見受害者家屬　「悲傷的故事」

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

網一早奔好市多　這商品已經搶光

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別開山路

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：不能省點嗎

Gogoro妹騎上烏來沒電！神力扛18kg電池下山

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

古一曝回歸《復仇者4》真正目的

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反讚…結果大逆轉

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

神級女優「來台偷接S」！他爆精彩搏鬥內幕

iPhone SE 2新消息　規格一次看

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

更多

最夯影音

更多

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面