快訊／英粉、賴粉29日民進黨前對決　蔡英文陣營提「3不原則」

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨29日將再度召開中執會，總統蔡英文初選發言人阮昭雄於28日上午呼籲支持者秉持「三不原則」：不動員、不前往、不干擾中執會，讓中執會能夠順利進行，也避免不必要的衝突。

有關《ETtoday新聞雲》報導「獨／響應賴清德「赦扁」主張 扁聯會、喜樂島29日動員包圍民進黨」，阮昭雄稍早表示，有注意到報導，明天的中執會有部分團體糾眾要前往中央黨部，揚言「包圍黨中央」，施壓中執會。

他強調，據了解也有不少總統的支持者也醞釀前往，表達對民主程序的力挺，但為了避免衝突，更避免遭有心人介入操弄，呼籲支持總統的朋友不要前往，不要鼓勵其他人前往，更不要做出任何干擾中執會的行為，讓中執會發揮集體智慧，為黨做出最好決定。

阮昭雄表示，如果中執會能如上週中執會進行直播，關心的朋友們也可以透過直播來了解討論與決議的狀況。

阮昭雄表示，關於初選，總統立場很明確，就是尊重黨內的民主機制、尊重中執委們的討論與決議，希望中執會能順利進行，讓初選程序盡快決定，讓支持者能感到安心，也加速團結整合。

▼賴清德支持者上週前往民進黨中央抗議喊「公平初選」。（圖／記者林敬旻攝）