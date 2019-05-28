賴粉要包圍施壓挺賴清德　卓榮泰：黨內問題不是用動員方式處理

▲民進黨秘書長羅文嘉與民進黨主席卓榮泰。（合成圖／記者徐斌慎、李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選「英德之爭」白熱化，繼22日黨主席卓榮泰沒收中執會後，29日將再次舉行中執會；而扁聯會、喜樂島預計要大串連，包圍黨中央聲援前行政院長賴清德。對此，黨主席卓榮泰28日發出聲明呼籲，黨內問題是透過協調機制尋求解決，支持者及團體不用動員前去關心。

賴清德投入黨內初選二大主軸，分別為：務實台獨工作者與特赦扁，因此扁聯會、喜樂島也成為他背後多數的支持力量。在22日的中執會上，賴清德代表、中執委林俊憲被跨派系的中執委包圍，陷入一打多的絕對劣勢，最後是卓榮泰跳出來沒收中執會。

據《ETtoday新聞雲》報導「獨／響應賴清德「赦扁」主張 扁聯會、喜樂島29日動員包圍民進黨」，民進黨在29日再舉行中執會時，扁聯會、喜樂島系統已大串連，發出「緊急動員」，號召群眾北上包圍民進黨中央，準備要向卓榮泰施壓，不希望黨為總統蔡英文量身訂作。

對此，卓榮泰表示，希望支持者及團體不用動員，不用號召民眾前來關心；黨的基本立場，認為黨內的問題是透過協調機制，積極與雙方持續協商，尋求合理的解決方式，而非透過動員方式處理問題。

民進黨發言人李問表示，卓榮泰在上週中執會明確說過，民主與進步是黨的價值，黨內的初選民主機制行之多年，是前人不斷努力累積而來，他會用盡一切的努力維護黨內的民主程序，盡一切可能促使參選人建立更多共識、促進內部團結，以贏得最後的勝選成果，相信民進黨絕對不會背離民主機制與勝選的目標，讓全黨團結一致共同守護台灣。

▼為響應賴清德「特赦陳水扁」主張，扁聯會、喜樂島動員29日北上包圍黨中央，向黨主席卓榮泰施壓。（圖／讀者提供）

