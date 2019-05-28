來去總統府住一晚！蔡英文親自敞開大門　邀各國旅客免費夜宿



▲「來去總統府住一晚！」前導影片，蔡英文親自敞開大門邀各國旅客免費夜宿。（影／中華文化總會提供）



▲適逢總統府建築百年，舉辦「來去總統府住一晚！」（圖／總統府網站）

記者林育綾／台北報導

想體驗世界唯一真正的「總統套房」嗎？「來去總統府住一晚」由蔡英文總統親自敞開總統府大門，邀請來自世界各地的朋友免費夜宿總統府一晚，感受台灣的熱情與活力，並讓每一位住宿者成為台灣的「友善宣傳大使」。此活動不僅是全台首次，更是世界上首個總統府開放給國外旅客入住的全新體驗！



▲ 「來去總統府住一晚」由台灣女主人蔡英文總統親自敞開總統府大門，邀請來自世界各國旅客免費夜宿總統府一晚。（圖／截自「來去總統府住一晚」前導影片）

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「來去總統府住一晚」活動由中華文化總會偕同總統府、觀光局舉辦，今(28)日發布前導宣傳影片中，蔡英文總統也入鏡，更以英語歡迎國際旅客住進來！旅遊作家謝昕璇也受邀成為宣傳大使，笑說希望自己能成為第一位體驗者。



▲旅遊作家謝昕璇也受邀成為宣傳大使，笑說希望自己能成為第一位體驗者。（圖／記者徐斌慎攝）

根據全球最大旅外人士網站《InterNations》在2016年對全世界191國、1.4萬名旅外人士進行調查，從生活品質、財務狀況、家庭生活等指標做綜合評量，台灣脫穎而出，榮獲世界旅外人士心中「全球最友善的國家」。2019年在《ExpatInsider》針對世界旅客的市調中，台灣獨有的人情味和便利、安全的居住環境，也因此高居全球對旅客最友善的國家第2名。

台灣人親切的笑容、熱情的個性、對各文化的尊重，成了我們最美麗的風景。而今年適逢總統府建築落成百年，身為全世界最友善的國家之一，特別以「人民的總統府」出發，扭轉總統府過去作為威權的象徵，讓這棟「百年古蹟」變身成為「全球最友善的旅居中繼」。



▲「來去總統府住一晚」活動由中華文化總會偕同總統府、觀光局舉辦。（圖／記者徐斌慎攝）

「來去總統府住一晚」活動將以創意的方式，參考國際上行銷觀光的經驗，預計在8月公布報名方式與入住細節，開放給國際觀光客、背包客報名，經篩選機制後入住。

總統府將以友善的待客之道、友善的生活環境、友善的多元文化，讓國際友人感受我國的熱情與活力，並讓每一位住宿體驗者成為台灣的「友善宣傳大使」，透過他們的夜宿旅遊評價，將台灣的友善帶向國際，讓世界看見台灣。