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阿憨鹹粥吃早餐談「基本薪資3萬元」　朱立倫：蔡英文終於拿香跟拜

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▲前新北市長朱立倫，台南走訪接地氣，在北區著名小吃「阿憨鹹粥」吃美食，了解庶民經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲朱立倫到台南走訪接地氣，在北區著名小吃「阿憨鹹粥」吃美食，了解庶民經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

參加國民黨總統黨內初選的前新北市長朱立倫，5月28日台南走訪接地氣，針對高雄市長韓國瑜與前AIT台北辦事處處長包道格會談，前新北市長朱立倫笑說，包道格也是他的老朋友，上次來台灣的時候還一起吃飯，2人針對許多議題交換意見，而調高基本薪資3萬元，朱立倫說蔡英文終於拿香拜。

朱立倫很認同包道格向韓市長表達「台灣不要當一個意外製造者」，這個說法「完全正確」，台灣絕對不要在兩岸關係上面，變成美國朋友的麻煩製造者；另外一方面，在美中貿易大戰當中，台灣要秉持親美的立場，但是同時也希望「和中」，必須要在兩邊取得平衡，這是台灣一貫立場。朱立倫強調，「不管美國朋友怎麼講，我們都是希望台灣利益極大化」。

針對即將在6月1日於凱道舉辦的挺韓造勢活動，朱立倫重申，他一直給韓市長加油，也以正面心態看待，但他個人不會辦這樣的活動，而是希望多做實事、多走基層、多談政策。

另外，對於鴻海董事長郭台銘積極經營網路的策略，朱立倫表示，他的做法是網路與走訪地方的雙軌並行，走訪地方的同時，也會在各地與挺朱粉絲、朱隊友們見面，本週除了到台南，還要前進金門、高雄、屏東等地，他不會只看網路聲量，而是要從各方齊頭並進。

朱立倫提到，今天在台南拜訪老朋友，也要與更多新朋友見面，很多老朋友都是在每一次選舉當中全力支持，除了到台南市議會拜會，也會再到工廠、魚塭、農村參訪，他不僅在網路上談政策，更有實際解決問題的能力與經驗，可以在地方向鄉親們一一說明。

▲前新北市長朱立倫，台南走訪接地氣，在北區著名小吃「阿憨鹹粥」吃美食，了解庶民經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於民調的起伏，朱立倫則表示，大家應該重視比較對比式民調，而他在對比式民調中是呈現穩定的狀態，但他也坦承，還需要爭取更多年輕人的支持；大選當中，最重要的是「三腳督」的情況，「能夠超越柯文哲，這才是重點」。

朱立倫也呼籲，國民黨的大家都是自己人，伸手不打自己人，初選期間，應該鼓勵每一位有意參選同志，不要彼此造成任何誤解或困擾。

有關蔡政府提出將基本工資提高到3萬元，朱立倫表示，這項主張他在4年前競選時即提出，他認為把基本工資快速提升到3萬，將帶動國內加薪風潮，當時蔡英文不僅反對，還批評這樣做會成功的話，就可以得諾貝爾獎。朱立倫當時回應，這個方法是很多諾貝爾獎得主提出來的，只是蔡英文可能並不了解，沒想到現在反倒要拿香跟拜，採用朱立倫過去的主張，朱立倫說，「我也很歡迎啦！如果蔡總統因此得到諾貝爾獎的話，她自己可以保留著」。

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關鍵字：基本薪資,朱立倫,蔡英文,拿香跟拜,2020大選,總統初選,國民黨

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