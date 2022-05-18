「美台商會」憂：美台軍售限「不對稱戰力」　減弱台灣的防禦力

▲美台軍售將限「不對稱戰力」，美商會憂台防禦力弱。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美台商業協會與台灣美國商會致函美國政府，對於美國政府將支持以「不對稱戰力」為主的對台軍售表達擔憂，擔心新軍售政策不僅未能加速提升台灣嚇阻能力，反而嚴重拖緩整體軍售過程。

美國國務院政軍局副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）14日與美台商會（USTBC）及台灣美國商會（AmCham Taiwan）會員視訊，說明拜登政府調整對台軍售政策。對於美方將終止大部分不屬於「不對稱戰力」範疇的對台軍售，美台商會與美國商會於昨天致函芮斯尼克表達關切。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）與台灣美國商會執行長魏立安（Andrew Wylegala）在信函中指出，這項新軍售政策明顯聚焦於單一能力，主要僅用於因應全軍入侵台灣「開戰日/登陸日」（D-Day） 的情境；其他不符合這個情境的裝備功能則將遭到拒絕，當中還包含一些可以因應中國在台灣防空識別區（ADIZ）持續脅迫性的灰色地帶行動的項目，或是台灣遭到封鎖時所需要的一系列海軍裝備。

商會擔心這種單一聚焦於「不對稱戰力」的台灣安全構想，不但沒有加速提升台灣的嚇阻能力，反而導致政策被誤解，並且嚴重地拖緩整體軍售過程。

▲台灣非常想要的M109自走砲，傳出也是美國的取消項目之一。（圖／達志影像／美聯社）



美台商會的公開信提到，拜登政府似乎取消了三個不符合其「不對稱」標準的軍售計劃，MH-60R反潛直升機、E-2D預警機、M109自走砲。

韓儒伯表示，「如果拜登政府認為中國對台灣的軍事威脅如此尖銳，以至於需要大刀闊斧地轉變政策，為什麼這種做法，不適用於美國在日本的前沿部署部隊，以及對日本軍售？美國地區部隊和日本自衛隊面臨與台灣相同的威脅。日本的國防開支也只有台灣的一半，但他們有能力應對衝突的各個階段。」

韓儒伯強調，美國對台灣奉行戰略模糊政策，這包括在發生襲擊時是否以及如何援助台灣的模棱兩可，如果美國不允許台灣自行獲得全方位的防禦和威懾中國的能力，那麼美軍是否會填補能力缺口尚不清楚，在缺乏這種戰略明確性的情況下，拜登政府運許新的「中國政策計劃者」，讓台灣專注於防禦更狹窄的範圍，這不僅不會改善台灣的安全，反而會製造新的漏洞，並對台灣的自信心和實際防禦造成巨大損害。

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