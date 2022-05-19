　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

亞速鋼鐵廠本週「959烏軍投降」　高層指揮官仍未離開

▲▼一段影片顯示，烏克蘭港口城市馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal），遭大量燃燒彈襲擊，英國專家認為有可能是磷彈。（圖／路透）

▲俄軍聲稱，亞速鋼鐵廠共有959人投降。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯國防部18日表示，烏克蘭港口城市馬立波亞速鋼鐵廠內被圍困的烏軍士兵本週共有959人投降。有報導指出，廠內最高層級的指揮官尚未投降。

法新社報導，俄國國防部在針對烏克蘭衝突的每日簡報中表示：「過去24小時內，有694名武裝分子投降，其中有29人受傷。自5月16日至今，共有959名武裝分子投降，其中有80人受傷。」

俄國國防部表示，那些需要治療的人被送往俄方掌控的新亞速斯克鎮（Novoazovsk）一家醫院。

烏方希望換回這些投降的烏克蘭戰士，但俄方尚未確認他們是否會成為戰俘交換的一部分。

頓內茨克新聞社（Donetsk News Agency）今天援引親俄分離運動領袖普希林（Denis Pushilin）的話報導，數名烏克蘭高級指揮官仍在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內，尚未投降。他說：「他們（至今）還沒有離開（鋼鐵廠）。」

上個月，經過長達數週的圍攻，莫斯科聲稱控制了馬立波（Mariupol），但仍有數百名烏克蘭士兵躲在遭俄軍封鎖的巨大亞速鋼鐵廠地下隧道中。

烏克蘭國防部表示，將採取「一切必要措施」營救留在鋼鐵廠的人數不明士兵，但承認沒有可用的軍事選擇。

路透社報導，根據一名目擊者，載著被俘烏克蘭守軍的7輛巴士，於昨天抵達頓內茨克（Donetsk）附近由俄方控制的歐連尼夫卡鎮（Olenivka）。

根據俄羅斯塔斯社（TASS），俄羅斯聯邦調查委員會（Russian Investigative Committee）計劃對這些士兵進行訊問，作為莫斯科調查所謂「烏克蘭政權罪行」的一部分。其中許多人是亞速營（Azov Battalion）的成員。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
到處都是Omicron！醫點名每天外出工作者　快做「這件事」
全家13隔離獲賠100萬！保險員：竟拿去還車貸　網回答超一致
吳姍儒突「收到存證信函」傻眼了！
8歲女童欠繳萬元健保遭移送！「蝸居小套房」靠媽媽打工維生
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

亞速鋼鐵廠本週「959烏軍投降」　高層指揮官仍未離開

張競／美台商會關切對台軍售　公開信攤牌「私下難扳回拜登政策」

「美台商會」憂：美台軍售限「不對稱戰力」　減弱台灣的防禦力

烏克蘭登上接收「美國軍援」第一名國家　超越以色列

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

退役將軍夫人「沒採檢探病」 咆哮醫護：為何不能進來？

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

麥當勞結束在俄32年營業！　車站現「超長人龍」搶告別

亞速鋼鐵廠本週「959烏軍投降」　高層指揮官仍未離開

張競／美台商會關切對台軍售　公開信攤牌「私下難扳回拜登政策」

「美台商會」憂：美台軍售限「不對稱戰力」　減弱台灣的防禦力

烏克蘭登上接收「美國軍援」第一名國家　超越以色列

唐西奇被讚是升級版德佬　奇德稱他「進化模板」是詹皇

幸運男一天中2次頭獎！他爽拿1.4億「4秒後再獲4400萬」

援交妹拿恩客手機狂刷「滿貫大亨」點數卡　他收2.5萬帳單氣炸

3D英子帶動跳！《派對咖孔明》主題曲3D舞蹈釋出...官方先玩起來

丟丟妹被嫌「長得某金水」　反嗆廖老大：我紅4年，你才紅1年！

泰迪重返台南拚雪恥　統一土投胡智為接招

常吃糖小心發胖又變老！營養專家曝「有效降低甜食渴望」3種食物

亞速鋼鐵廠本週「959烏軍投降」　高層指揮官仍未離開

徵召張善政選桃園市長　邱奕勝火大了！退出國民黨所有群組

金包里慈護宮捐贈快篩劑　關懷金山區弱勢熱心公益

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

軍武熱門新聞

亞速鋼鐵廠本週959烏軍投降　高層指揮官仍未離開

張競／美台商會關切軍售　公開信攤牌私下難扳回拜登政策

烏克蘭登接收「美國軍援」第一國　超越以色列

美台商會憂：軍售限不對稱戰力　減弱台灣防禦

俄稱亞速鋼鐵廠265名烏軍投降　烏正安排進一步工作

俄軍在鋼琴裡藏手榴彈　意圖誘殺10歲女孩

109旅新制教召105榴砲砲操訓練

烏軍搬陣亡俄軍存冷凍櫃　待返故土

基隆級驅逐艦「4長確診」　張競：請支持國軍

美前官員唐安竹：台海5年內必有一戰！

超勇烏克蘭坦克「1打10」轟爆整排俄軍戰車

國軍組成失衡　士官比士兵多一倍

美國建議台灣：買更新型「M109A7自走砲」

蘇澳漁船遇遼寧艦衛星電話打不出去

更多熱門

相關新聞

歐盟公布6.5兆元計畫　拚2027年前擺脫仰賴俄燃料

歐盟公布6.5兆元計畫　拚2027年前擺脫仰賴俄燃料

歐洲聯盟執行委員會今天公布一項2100億歐元（新台幣約6.5兆元）的計畫，目標是在2027年前停止仰賴俄羅斯化石燃料，並藉機加速推動綠色能源轉型。

21歲俄軍當庭認戰爭罪　被告可能終身監禁

21歲俄軍當庭認戰爭罪　被告可能終身監禁

張競／美台商會關切軍售　公開信攤牌私下難扳回拜登政策

張競／美台商會關切軍售　公開信攤牌私下難扳回拜登政策

美台商會憂：軍售限不對稱戰力　減弱台灣防禦

美台商會憂：軍售限不對稱戰力　減弱台灣防禦

吃不到了！俄國人搶買「最後的麥當勞」

吃不到了！俄國人搶買「最後的麥當勞」

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭烏克蘭危機亞速鋼鐵廠軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

5種「喉嚨痛疾病」Omicron也上榜！症狀差在哪醫解答

防疫理賠還車貸　網回答超一致

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

TAG傳急性肝衰竭「人在重症室」　急需移植肝

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　入圍名單沒有他...親揭背後原因

周湯豪本是Super Junior成員！　「拒絕原因曝光」

吳姍儒「收到存證信函」傻眼！　揭發品牌翻臉違約

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

女業務通知快篩陽！客戶嚇壞「3天前到過我家！」

劉子銓如願當哥謝媽趙小僑：一路辛苦

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面