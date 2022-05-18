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張競／美台商會關切對台軍售　公開信攤牌「私下難扳回拜登政策」

美國海軍最先進的E-2D先進鷹眼（Advanced Hawkeye）預警機。（圖／E-2D預警機翻攝自美國海軍官網）

▲美國以軍售限「不對稱戰力」武器為主政策，可能取消E-2D預警機等項目，引發「美台商會」以公開信表達關切。（圖／E-2D預警機翻攝自美國海軍官網）

文／張競

美國對外軍售除受到軍備出口管制法律規範外，亦有其受行政部門裁決之既定政策，目前由於拜登政府就職以來，未針對對外軍售另行發佈過政策指導，因此美國政府行政體系在原則上，仍依據遵循川普主政時期，在2018年4月19日所簽署發佈，編號為NSPM10，全名為「針對美國常規武器移轉政策之國家安全總統備忘錄」(National Security Presidential Memorandum Regarding U.S. Conventional Arms Transfer Policy)內第三節之政策規範指導進行；相關學者研究此議題不妨參閱該項政策指導文件，以便掌握美軍對外軍售基本政策。

由此等公開信對外曝光顯示，以往由美臺商業協會所扮演美國對臺軍售最積極推動遊說團體，已經明顯與臺灣美國商會合作具銜進行遊說，如此足以證明美國對臺軍售之「利益所涉對象」(stakeholder)確切浮出檯面。

但是政府面對此種狀況時，務必審慎處理應對，以往臺北透過美國國會議員對行政部門施壓，最後讓行政官員極度反彈，最後猛給我方外交官員與政府首長小鞋穿之經驗，務必要謹記在心，不要以為討到面子，卻丟掉裡子。特別是在公開信中所曝光資訊，絕對要審慎觀察，但不宜妄加論斷魯莽評論。

在此必須提醒，雖然美臺商業協會(USTBC: US-Taiwan Business Council)與臺灣美國商會(AmCham Taiwan: American Chamber of Commerce in Taiwan)共同具名發出致美國國務院軍政事務局主管區域安全副助卿Mira Resnick之公開信，但其實美臺商業協會亦同時單獨發出新聞稿，向媒體公佈該公開信內文與譯本；該新聞稿聯結網址如下：

https://www.us-taiwan.org/resources/ustbc-responds-to-the-biden-administrations-new-taiwan-arms-sales-policy/?fbclid=IwAR0LVa3tnpKfwFIjrKHb7GAaf_jHHa0qAESnRudZN-JfC3DsMhqyHprYjsc

針對前述新聞稿，在此提出分析如下：

首先必須指出，美臺商業協會(US-Taiwan Business Council)與臺灣美國商會(American Chamber of Commerce in Taiwan)所聯名會銜發送之公開信函，特別開宗明義地指出，在3月14日時就已經與美國國務院軍政事務局主管區域安全之副助卿Mira Resnick進行過會談，經過兩個月後，再就會談中所提議題發送信函，吾人必須思考下列各個重點：

1.依據信函內文證實，美臺商業協會與臺灣美國商會是連袂前往拜會副助卿Mira Resnick，從副助卿Mira Resnick會request for partnership以及在過程中進行簡報，可以理解到美國國務院對於前述兩個機構關切美國對臺軍售之立場相當重視，同時亦以相當積極正面方式加以回應。

2.吾人依據此一時間節點，檢討我方駐美館處與相關部會以及國際情報主管官員，是否曾經掌握到過此項活動？而美方對我軍售政策調整，我方國安高層、駐美外交與軍事官員以及派駐美國情報聯絡官員，又是在何時獲得美方告知。從今天此份公開信函中，我方應就時間節點與資訊內容及深入程度，對比前述兩機構之活動軌跡與獲知資訊程度，檢討對美工作是否未能掌握狀況。

3.由於以往臺灣美國商會並未積極公開涉入相關軍售事務，與美臺商業協會聯名會銜發送信函，公開質疑當前拜登政府政策更具有重大意涵。從3月14日至5月16日兩個月內，這兩個機構透過何種管道與美國政策主管機構溝通，不論是透過遊說機構說項或是敦請政治人物代言，我方是否全盤掌握？雙方是否能夠相互通報資訊？此亦為吾人理解政府應變處理問題之重要參考基礎。

▲▼ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略研究學會研究員張競。（圖／記者任以芳攝）

4.審視此份公開信所述論點，若是對比美臺商業協會另行發布之新聞稿內容，兩者論述項目與切入角度其實並不完全相同；顯然美臺商業協會新聞稿內容所表述觀點，臺灣美國商會並無意願背書，否則在兩個月後發出此等信函，絕對有時間從容將其論點納入公開信內，不必另行透過新聞稿加以論述，公開信與美臺商業協會新聞稿內容差異之處，顯然具有深入研讀價值。

5.本案發展到此種狀況，透過公開信攤牌叫陣，其實就幾乎可以確認私下努力恐怕都難以扳回拜登政府政策，但是在解讀全案發展經過時，必須同時注意到拜登政府與北京往來互動重要時間節點，並且亦須注意俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭後，3月18日華盛頓與北京最高層通話，誠然拜登政府調整對臺軍售政策有其遠因，但亦不可完全北京在此項政策調整上所產生之近期效應。吾人必須理解，對臺軍售經常受道華盛頓與北京互動關係衝擊，因此在解讀時，絕對不應忽視與切割。

最後還是要強調，對美關係指標是在於涉及我方之政策調整，我方所獲知時間節點與內容質量。假若還趕不上美臺商業協會與臺灣美國商會，相關情報佈建議未發生功能，這將是國家安全國際情報作業重大失敗，吾人必須嚴肅面對。
此外還是要忍不住問一句，在這份公開信發表前，我方是否已經掌握到其中內容，而我方預擬之應對處理措施又是如何？還是完全在意料之外呢？就華盛頓與臺北往來關係來說，經常有人說小道消息滿天飛，但我方是否又被蒙在鼓中呢？

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