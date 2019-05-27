復刻英國風街角、引進五大洲繪本！高雄誠品悦誠廣場6/5試營運



▲誠品生活高雄悦誠店6/5試營運，將重現英國街角商鋪的空間設計巧思，此為3D示意圖。（圖／誠品提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

誠品生活高雄悅誠店將進駐全新的「悦誠廣場」，即將於6/5 (三)試營運！除了在空間上融入英國風，打造復刻英國街角商鋪、紅色圓頂2號電話亭、歐式劇院售票亭⋯等巧思；更推出遊書店看世界，代表南台灣首度引進「世界五大洲繪本」，涵蓋46國著作、首設雙語學習專區，提供兒童外文讀本、外文工具書和旅遊生活等9大類主題。



▲南台灣首度引進「世界五大洲繪本」共逾1500種、46國著作。

誠品高雄悅誠店代表南台灣首度引進「世界五大洲繪本」，共超過1500種、46國著作，其中亞洲選書推薦榮獲2018立體書「梅根多佛獎」的《Zahhak：The Legend of The Serpent King》，立體機關細緻生動地重現波斯神話中的人物、宮殿、建築和貴族服裝，彷彿身歷古波斯帝國。

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而在推廣親子閱讀上，兒童館及Forum設立「雙語學習專區」，蒐羅逾400種當前最暢銷的外文書籍，像是誠品獨家引進的兒童讀本《Little Gems》系列，由多次榮獲「英國格林威大獎」的插畫家Chris Riddle攜手多位知名作家共同創作，透過趣味插圖、寬闊行距和大字體等精心設計，講述愛護動物、珍惜友誼和冒險的故事。

《Ordinary People Change the World》人物傳記系列榮登「紐約時報暢銷書排行榜」，作者Brad Meltzer透過Q版圖文吸引孩子興趣，鼓勵小朋友只要認真實踐，小人物也能改變世界。



▲獨家進駐的「夏比花園」主打歐式景觀設計。

高雄原創的KAO CUP COFFEE 更為閱讀帶來咖啡香，推出開幕限定的水果風味美式特調；另外還有獨家進駐的「夏比花園」主打歐式景觀設計，現場提供多款療癒系植栽、花卉和歐式盆具，讓民眾DIY打造居家異國花園。



▲風格文具館精選德國、美國、日本等近400款典藏筆。

此外在風格文具館，也匯聚世界各國經典的事務文具，蒐羅近400款典藏精筆，現場特別提供四大經典精筆品牌試寫，包括榮獲2018日本文房具屋大賞的SAKURA craft_lab、美國歷史最悠久的CROSS、德國百年品牌Kaweco、德國經典品牌LAMY。

誠品生活高雄悦誠店

6/5試營運、7/3正式開幕

地址：高雄市三民區民族一路427號

（悦誠廣場JOY PLAZA 2F）

電話：(07) 382-8899

營業時間：11:00－22:00