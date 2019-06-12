沒顏色的甜點店、30年後原味海鮮！駁二「不尋常料理」13組超狂菜單



▲駁二「不尋常料理」食物體驗設計展，入口宛如一間供應美味料理的餐廳。（圖／高雄市政府文化局、駁二提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄駁二藝術特區開了新餐廳？原來是「不尋常料理」食物體驗設計展！一走進展場內，13組超狂餐桌擺放各式「特殊料理」，讓觀眾用五感重新認識食物，例如「沒有顏色的甜點店」，一道道純白的甜點讓人無法透過色彩來分辨，只能靠著嗅覺感知；此外包括有表情的「情緒巧克力」、「30年後的原味海鮮」將海洋垃圾擺盤組成套餐，讓人省思食物與人、社會環境之間的關係，展覽於即日起～8月25日，在大勇區C5倉庫當代館展出。



▲「沒有顏色的甜點店」只能靠嗅覺分辨。（圖／一起設計提供）



▲「情緒化的巧克力」有什麼樣的表情？（圖／駁二提供）

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「不尋常料理」的展覽入口，宛如一間供應美味料理的餐廳，但一旁的神秘菜單，透漏接下來的不尋常之旅。推開門映入眼簾的是「沒有顏色的甜點店」，餐桌上一道道純白的甜點，使人無法透過色彩來分辨料理的口味，唯一能依靠的只有甜點的氣味，觀賞者回歸最純粹的嗅覺感知。



▲「好好吃注音」將台灣獨有的注音符號，以37種台灣特色小吃擺盤呈現。（圖／一起設計提供）

卡固高食品模型的「食物來找碴」，考驗著民眾在視覺上對於食物的敏銳度，在6組經典台灣點心模型中，能分辨出哪一個才是真的食物嗎？而早起設計的「好好吃注音」將台灣獨有的注音符號，以37種台灣特色小吃擺盤呈現，ㄈ是鳳梨酥、ㄋ是牛肉麵、ㄞ是愛玉，觀眾也可以看看自己的名字是由哪些小吃拼成的。



▲「米曆」環繞展區，共366張漂浮的米料理插畫日曆。（圖／高雄市政府文化局、駁二提供）

種籽設計的「米曆」環繞展區，可以輕輕撥動366張漂浮的米料理插畫日曆，如同輕拂稻穗，翻著翻著發現原來米這樣簡單的日常食材，竟可以烹調出風情萬種的多變菜色。

展覽中也不乏透過食物來傳達「環境議題」的作品，例如洪亦辰、郭怡慧及鄭毓迪共同創作的「100%純污水製冰所」，採集台灣100個汙染水源地的水製成晶瑩剔透的冰棒模型，在美麗與現實的反差間省思水汙染議題。



▲「30年後的原味海鮮」用詼諧手法將海洋垃圾擺盤、組成套餐。（圖／駁二提供）

而RE-THINK重新思考的「30年後的原味海鮮」，呼應未來海洋中「塑膠垃圾」將比魚類還多的生態浩劫，用詼諧手法將海洋垃圾擺盤組成套餐，暗喻塑膠垃圾不斷進入海洋生物鏈，最後仍會回到我們的餐桌上。



▲星球中盛裝著不同口味的琥珀糖供民眾取食，在糖果被取用的同時，意味著地球資源的消耗。（圖／駁二提供）

食物設計師詹慧珍精心打造一件可食用的作品「碰碰碰！餐桌上的小行星」，是一個限量供應的食物實驗計畫，幽暗空間中的圓桌轉盤上漂浮著九顆透明行星，分別代表九種地球上的資源，海洋、陽光、空氣、水、花、森林、土壤、石油及生物多樣性，星球中盛裝著不同口味的琥珀糖供民眾取食，在糖果被取用的同時，意味著地球資源的消耗，展場中記錄九種資源糖果被食用殆盡的過程，最終將只剩下一句對寶貴資源深深懷念及感嘆的話語。



▲以地形等高線元素作為主軸，穿梭展場彷彿走在蜿蜒的山脈河道中，象徵「食物源於自然大地」。（圖／一起設計提供）

展場空間設計也別出心裁，「一起設計」以地形等高線元素作為主軸，打造純淨潔白的流線場域，穿梭在展場間彷彿走在蜿蜒的山脈河道中，呼應「食物源於自然大地」的理念。

「不尋常料理Unusual Dishes」透過近20位創作者獨特的思維，帶民眾一嚐尋常食物中不尋常的酸甜苦辣、喜怒哀樂，展覽自即日起～8月25日，在大勇區C5倉庫當代館展出。

＊更多資訊：駁二藝術特區臉書、一起設計