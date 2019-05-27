影／川普會見受害者家屬「是個悲傷的故事」：會協力讓人質們回家

記者林瑩真／編譯

自2017年11月後，這是美國總統川普（Donald John Trump）第二次與北韓綁架日本人質的受害者家屬見面。川普表示：「是非常悲傷的故事，終於知道為什麼安倍總理這麼堅持解決人質問題，我也會致力於讓大家的家人回到家鄉。」

▲川普與受害者家屬會談，聽著北韓綁架日本人質的故事。（圖／路透）

綜合日媒報導，川普訪日4天，27日上午參加歡迎儀式，並與日本天皇德仁夫婦會面後，又趕到東京港區迎賓館與安倍晉三會談，進行「工作午餐」；午後，川普預定與受害者家屬們會面，這是川普第二次與受害者家屬們面對面討論北韓綁架問題。

家屬代表之一的飯塚耕一郎表示，很感謝有這個機會再次探討此問題，北韓綁架日本人質問題已經爭論41年，有許多家庭仍陷於痛苦之中，希望可以藉由美國總統川普、日本總理安倍的力量，讓這些人質能盡早回到家人身邊；另一名家屬代表早紀江則說，川普願意二度與受害者家屬見面，真心的考慮北韓綁架問題，「我們真的為此感動，並信賴著川普總統」。

▲受害者家屬拿著被北韓綁架的親友的照片。（圖／路透）

看著家屬們拿著人質的照片、說著人質如何被綁架，川普表示，自己是第二次與受害者家屬會面，他一直很在意北韓綁架日本人質一事，現在聽完這些悲傷的故事，也明白為何安倍最為重視此問題，要求協力解決，「我們會共同努力，幫助讓大家的家人回到日本」。

對此，安倍指出，這次有機會讓川普將貴重時間花在傾聽受害者家屬的話，以及在美韓首腦會議提到綁架問題，甚至將他的想法轉告給北韓領導人金正恩，真的是重視著大家的心情，進行了外交努力，他對此十分感謝。