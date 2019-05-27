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港媒：美台「三個首次」像玩火　台海將變「火藥庫」隨時爆炸

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▲▼ 台灣國旗,美國國旗,台美關係,美台關係。（圖／路透社）

▲港媒認為，中美關係提升可能會觸怒北京政府。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

中美對峙持續升級，美台近期曝光「三大動作」提升兩者關係，包含首次將台灣及美國放入機構名稱、首次實現斷交後「國安」顧問會晤、首次美台共同與「邦交國」官員會晤。港媒引述觀察人士分析，美台這舉措是各取所需，卻觸碰了中國大陸的底線，行為如同玩火，恐怕會將台海進一步推向火藥庫邊緣。

《香港經濟日報》指出，美台這一連串動作，因為實質觸動了台灣地位問題，預計北京當局將有強烈回應；而美台這三個動作包含台灣的「國家安全會議」秘書長李大維本（5）月13日到21日訪問美國，與美方重要官員會面，這些官員有美國總統川普的重要幕僚、白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）。這是美台1979年1月1日斷交逾40年後，雙方「國安」顧問首次會晤。

▼國安會秘書長李大維。（圖／記者季相儒攝）

▲▼外交部長李大維。（圖／記者季相儒攝）

第二則是李大維訪美期間，與美方官員一同會晤了「邦交國」代表，包括太平洋的帛琉、馬紹爾等；這是美台斷交以後，首次有美台官員共同與「邦交國」官員見面。最後為台灣的對美工作機構「北美事務協調委員會」（CCNAA）正式更名為「台灣美國事務委員會」（TCUSA）；這是美台斷交後，台灣機構首次不使用「台北」二字，而是將「台灣」與「美國」同時放入正式機構名稱。

中美關係觀察人士認為，這3個「首次」實質觸動台灣地位問題，美台雙方各取所需；其中對美方而言，明顯是希望加大打「台灣牌」的力度、甚至把台灣納入美方的印太戰略，用來牽制中國大陸發展。

報導指出，川普政府自2017年底的國安報告把中國定性為「戰略競爭者」後，不斷升級在台海的動作；例如簽行《台灣旅行法》鼓勵美台官員交往，簽行《國防授權法》提升美台防衛合作，甚至是更頻繁的派軍艦巡航台海等。

▼中美對峙持續升級。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中美關係,貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

至於對台灣而言，蔡英文總統上台後堅拒承認「九二共識」，台灣面臨大陸的文攻武嚇不斷增加；其中，解放軍艦機更頻繁繞台巡行，北京又鼓動台灣「邦交國」與台斷交改投大陸。而中共總書記習近平今（2019）年1月在《告台灣同胞書》40周年紀念會的講話更強調，大陸不會在統一進程中承諾放棄使用武力。

報導最後提到，台灣面對大陸的施壓後，試圖透過與美方提升關係，獲得安全保護；不過值得注意是，美台這些舉動在大陸眼中，是牽動台灣地位問題、觸動大陸底線原則，甚至是對大陸充滿敵意，行為如同玩火。大陸肯定會採取特定手段作出回應，台海局勢也將因此變得更加危險，加速變成「火藥庫」的狀態。

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關鍵字：火藥庫,台海,李大維,川普,台灣美國事務委員會,台灣旅行法,國防授權法,九二共識

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