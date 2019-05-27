美日貿易8月重磅發表！川普先接訂單：日要買105架F-35匿蹤戰機

▲ 美國總統川普（左）與日本首相安倍晉三（右）27日展開第11次日美領袖會談。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普對日國是訪問今（27日）進入第3天，他稍早與安倍晉三進行一對一會面。川普除了強調美日貿易談判在8月會有「重磅發表」，他稍早也公開表示，日方有意購買105架新F-35匿蹤戰機。

綜合外媒報導，川普在上午11時許結束與天皇的會面後，緊接著趕到東京港區的迎賓館與安倍會談，展開2人的第11次領袖會談。根據川普的說法，「糾正貿易不平衡」會是討論重點之一，但會致力於改善貿易問題，但「日本與美國的關係是從未有過、如石頭般的堅硬，今後也想持續這樣的關係」，要互相理解、互相信任。

此外，川普稍早在記者會上也透露日方有意購買105架新F-35戰機的消息，「美國相當支持日本致力於提高防禦能力的作為，最近這幾個月，我們給他們（日本）大量軍事裝備。」分析指出，若此事成真，將使得日本成為美國盟友國當中擁有最多F-35戰機群的國家。

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▼ 外界認為，2人一對一談論的內容，可能觸及美伊、北韓無核化等議題。（圖／路透）