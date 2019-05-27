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社會 社會焦點 保障人權

「女人要的是愛和錢」人妻討香奈兒遮羞包　小王無視挨告性侵

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄劉姓男子在某個交流A片的LINE群組中，認識暱稱為「維多夫人」的女子，對方自稱已婚，2017年8月卻仍答應一起出遊、過夜，並前往摩鐵開房間，事後才傳訊息說，「我的那個都有點痛痛的，是你太粗魯了」、「送我一個我喜歡的包包，我才會開心」，甚至直接指名要到漢神百貨公司買香奈兒包，他沒有答應竟然挨告性侵。但檢方偵查後不起訴劉男，維多夫人不滿向高雄地院聲請交付審判，最後還是被駁回。

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲劉男半夜約維多夫人外出，兩人還前往摩鐵開房間。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關）

判決書中指出，劉男2017年8月8日凌晨2時許以拿保養品為由，約維多夫人外出，兩人在車上就有親吻胸部、撫摸等動作，接著又到某摩鐵親熱；第二次則是在同年同月21日凌晨4時許，原本約好要在圖書館交付「噴圖」，後來卻一起前往另一間摩鐵，期間不僅發生性關係，他還有使用浴室洗澡，完事後因為肚子餓，又在房間裡吃了一碗泡麵才離開，並開車載女方同遊澄清湖，再繞去麥當勞買早餐才送對方回家。

然而就在剛享受完的同一天下午，維多夫人隨即傳訊息給劉男，內容提到，「我的那個都有點痛痛的，是你太粗魯了」、「送我一個我喜歡的包包，我才會開心」、「男人要的是性和權，女人要的是愛和錢，你什麼都沒給我，我就給你寶貴的身體，顯得我很沒價值」、「我要漢神，香奈兒包」、「原來我在你心目中的價值，是像過期商品」、「送不下去嗎？這是我的遮羞包」、「送個包給我，我當沒事」。

▲▼ 購物,血拚, 。（圖／免費圖庫pixabay）

▲維多夫人稱，女人在感情中要的是愛和錢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

但最後維多夫人還是沒有得到想要的名牌包，於是反過來對劉男提告性侵。蔡姓證人則提到，自己雖然沒有與當事人雙方見過面，但聽說劉男和維多夫人在生活上經常見面，他們有沒有發生過性關係不是很清楚，「但據我了解，好像是她主動打電話給劉男相約見面，碰面後才去摩鐵。她是有提起過是在半推半就之下才會嘿咻，不過，我個人認為男女雙方如果沒有意願，不可能三更半夜跑到摩鐵。」

由於劉男獲得檢方不起訴，維多夫人隨即向高雄地院聲請交付審判。合議庭認為，維多夫人聲稱自己和丈夫、兩個小孩同住，可見並不是智識不成熟的少女，依照常情，沒有哪一個妻子會在深夜拋下配偶、孩子，和其他男人相約出門，況且如果真的遭到性侵，她大可趁劉男洗澡時求救，卻什麼都不做，離開後還一起同遊澄清湖，事後甚至屢次傳送訊息索要名牌包，反應與一般受到性侵的受害者不同，最後裁定駁回聲請，且不得抗告。

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關鍵字：性侵,高雄

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