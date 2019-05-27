19歲少女遭父性侵　淚訴小學一年級起就被表姨丈猥褻、逼口愛

記者黃翊婷／綜合報導

高雄19歲少女小蕙（化名）因為遭父親性侵，接受社工安置後才說出自己悲慘的遭遇，早在小學一、二年級時就被表姨丈多次猥褻，就讀國一時還差點遭性侵，後來甚至被逼迫口交。雖然表姨丈全盤否認，但一、二審都被依強制性交未遂以及強制猥褻等罪判處6年有期徒刑，他不服上訴，最後還是被高雄高分院法官駁回。

▲小蕙從小學一、二年級開始就受到表姨丈猥褻。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

小蕙提到，2006年9月到2008年9月間，表姨丈曾多次要求她躺在床上，並用手撫摸胸部和下體，還要求幫忙口交，嚇了一跳趕緊拒絕才逃過一劫；沒想到2012年9月到2013年9月間，對方看到她在房間內使用電腦，竟然跑進來再強壓上床，企圖硬上，死命抵抗才沒有被得逞。

原本以為表姨丈會就此罷休，結果他竟然戴上保險套試圖再硬上一次，還一邊靠近一邊說，「我現在已經戴套了，妳不用怕了吧」。小蕙再一次拒絕，這時表姨丈表現出惱怒的樣子，短暫離開後又回到房間裡，以不悅的口氣要求幫忙打手槍，她擔心拒絕會受到傷害，這才勉強答應。

▲小蕙險些遭表姨丈性侵，擔心再拒絕可能會受害，不得已才答應幫忙打手槍。

表姨丈最後一次伸出狼爪是在2014年10月26日上午9時許，這次他採取環抱的姿勢，並用手撫摸胸部、下體，後來是因為小蕙母親經過才沒有繼續。後來小蕙遭父親性侵的事曝光，受到社工安置後，才在其他人的鼓勵下說出這段悲慘的經歷。

而受到指控的表姨丈全盤否認，他自稱在上大夜班，平常和小蕙根本沒有交集，別說是互動了，就連相遇的機會也很少，只不過，一、二審皆被法官依強制性交未遂以及強制猥褻罪判處6年，他不滿上訴。高雄高分院法官則認為，小蕙指證歷歷，事後也罹患創傷後壓力症候群，加上表姨丈至今都未與她達成和解，最後裁定駁回男方的上訴，但全案仍可上訴。