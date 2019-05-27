中美貿易談判「不如之前樂觀」　劉遵義：美國大選前難達成全面協議

▲劉遵義認為，中美貿易戰恐怕會拖到美國大選之後。左為中國國家主席習近平，右為美國總統川普。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

中美兩國在貿易談判中互相過招，美方更在近期對華為等陸企施壓。香港中文大學前校長、經濟學家劉遵義接受香港《星島日報》專訪時指出，目前形勢確實「有一些改變」，美國總統川普看見首季美國經濟表現良好，就無意將達成協議當成是他爭取連任的加分手段，中美貿易談判很可能會因此拖到美國大選之後，在那之前雙方都難以達成全面的貿易協議。

劉遵義先前曾說，預期中美3月有望達成「都不太滿意，但可以接受」的協議；不過如今顯然沒有那麼樂觀。他坦言形勢有了「一些改變」，主要是因為川普看到首季美國經濟表現好，失業率創半世紀新低，通貨膨脹溫和，聯儲局加息預期減弱等因素，令他相信自己有很大機會連任，無須急於和中國達成協議來為自己加分；相反在美國朝野反華情緒普遍高漲的情況下簽署協議，可能會被攻擊對華軟弱，得不償失。

▼香港中文大學前校長、經濟學家劉遵義。（圖／CFP）

負責對美談判的中國國務院副總理劉鶴曾指，中美談判存在三大分歧，包括是否撤銷全部關稅、中國採購美貨數目多少、協議文本平衡性問題。劉遵義表示，美方希望達成協議的誠意愈來愈受到質疑，美方開出的一些條件明知中國是難以接受的，例如提出若中國不履行協議，美國可以再用關稅懲罰，且中國不得報復，又例如美國要求中國為保障外資知識產權立法等。

劉遵義又稱，如果他這個判斷正確，川普真的暫時不再需要這份協議，中美貿易談判就可能要拖到美國總統大選之後；雙方會持續膠著，但不會全面破裂，因為對彼此都沒好處，中美還有很多事情要合作，包括美國在北韓問題上需要中方協助。「川普對中國沒有好感或不好感之分，完全是看利益，對他連任有幫助的就做，沒幫助就不做。」

▼中美貿易戰將會持續協商。（圖／路透社）

他最後說，下月日本大阪將舉行G20峰會，中美元首可望會面，劉遵義預計雙方簽署協議的機會不大，但可能達成一些共識，例如暫停加碼徵關稅，繼續展開談判等，令氣氛緩和，畢竟川普在關稅問題上，也受到不少美國業界的壓力。