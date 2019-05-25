慧眼看天下／貿易戰延燒國安問題　川普揮刀砍華為

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中美貿易戰最新戰火已走向科技冷戰，美國商務部15日祭出禁令，將華為列入出口管制黑名單，隨後Google也宣布停止與華為的業務往來，雖然目前美國暫時給華為90天的寬限期，公司短期營運不受影響，但若美國再出手，華為營運必受衝擊。慧眼看天下第54集，邀請到淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲ 華為與美國戰火持續延燒。（圖／路透）

火箭襲巴格達 川普嗆伊朗:想打仗將毀滅

中東緊張情勢仍未落幕，伊拉克首都巴格達19號遭到不明火箭攻擊，雖然無人傷亡，但火箭落在戒備森嚴的巴格達綠區，靠近美國大使館附近。幾個小時後，美國總統川普就在推特發文，警告美伊如果開戰，美國將會終結伊朗，讓美伊緊張關係再次升級。

▼伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）。（圖／路透社）

歷年最大 廠商搶參加北韓國際商展

第22屆北韓春季國際商展開幕，雖然北韓仍舊遭到國際制裁，但這次商展還是非常熱鬧，吸引來自大陸、俄羅斯、波蘭等國家的廠商參展，總計超過450家，其中光是大陸的廠商就超過200家，規模可以說是北韓歷年來最大的一次。

Forever 21撤出大陸市場 門市清倉甩貨

快時尚興起，但淘汰的速度也很快，美國品牌Forever 21在3月底退出台灣後，也即將從大陸市場退出；根據大陸媒體報導，目前大陸全國的Forever 21都呈現半歇業狀態，而且還有減價出清的活動，而公司官方也回應，未來將會全部撤店。

▼Forever 21大動作降價清貨「將退出大陸市場」（圖／翻攝中新經緯）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。